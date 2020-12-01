傳美國查驗赴美中共黨員身份、 中國外交部暴怒：公然與14億中國人民作對

美國移民局10月2日正式禁止中國共產黨員及其家屬移民美國或取得綠卡。（圖/ 美聯社） 美國移民局10月2日正式禁止中國共產黨員及其家屬移民美國或取得綠卡。（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美中對峙升級後，美國移民局10月2日正式禁止中國共產黨員及其家屬移民美國或取得綠卡。中媒報導，近期美國有關執法部門多次突擊中國航運企業人員的共產黨身份，不僅突擊檢查中國郵輪，更盤查中方赴美航班。

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美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發佈正式通知，曾經或加入共產黨、或其他極權主義政黨及其隨附組織，皆與美國的歸化誓言相悖，包括「承諾支持、捍衛美國憲法和法律」條文。

因此除非特別允許，禁止中國共產黨員、極權政黨成員及其隨附組織成員移民美國或取得綠卡，其中也包括曾經加入共產黨的人士。

《中國日報》報導，截至11月11日，共有21艘中國輪船在美港口停靠時遭美突擊檢查，9月以來中方航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭問詢、盤查。

報導控訴，美方人員盤查有時長達數個小時，反复糾纏共產黨員身份，連入黨原因也要盤問。

報導提到，「美方此舉涉嫌歧視性執法，讓人感到麥卡錫主義正在美復活。若美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。」

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中國外交部發言人華春瑩昨日在記者會上表示，「如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對。」

根據中國政府公佈的數據，目前共產黨員約有9191萬人，加上眷屬，預計影響人數將會接近2.7億人。

禁止共產黨員移民美國有其類似先例，2017年時美國就曾援引自美國《移民與國際法》（Immigration and Nationality Act of 1952）的法規，禁止部分以穆斯林為主的國家公民前往美國旅行。

美國移民局10月2日正式禁止中國共產黨員入境美國時，與共產黨員愁雲慘霧的氣氛不同，中國社交網站「微博」上一片歡欣鼓舞。

大批網友表示，「一防資產外流，二促國內反腐，三提民眾中的形象，何樂不為？搞不懂胡編、華姨氣急敗壞什麼。」「這簡直是幫助我們反腐啊，“反美是工作，赴美是生活”將成為歷史。」「太好了，中國底層人民非常感謝特朗普（川普）」

「美國此舉是在幫咱們辨別裸官呀！」「這是為了中國反腐事業好嗎？」「還好我不是黨員」「節約了很多公費開銷」「建議以北京朝陽街道辦廣大群眾的名義，給美國白宮和國務院發一封誠摯的感謝信」「感謝川建國（中國網民給川普的暱稱）」