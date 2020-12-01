【能源自主】台灣中油自非洲查德礦區運回第一船原油　已返抵高雄大林廠

台灣中油自2003年前進非洲探勘石油，歷經十幾年來的努力，終於運回第一桶油，為台灣能源自主寫下歷史新頁。圖為中油新生代油人在鑽井現場合影。... 台灣中油自2003年前進非洲探勘石油，歷經十幾年來的努力，終於運回第一桶油，為台灣能源自主寫下歷史新頁。圖為中油新生代油人在鑽井現場合影。中央社11月13日檔案照片

台灣中油自2003年前進非洲探勘石油，歷經十幾年來的努力，終於運回第一桶油，為台灣能源自主寫下歷史新頁。上圖為跨世代油人與鑽頭合照(中央社11/13檔案照片)。下圖則為跨世代中油人, 2019年7月於查德礦區鑽井現場大合照。

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中油在查德礦區採出的第一船原油，已運返中油高雄大林廠，中油還為第一船原油舉辦抵台典禮，並放映查德採礦紀實影片，為台灣能源自主寫下歷史新頁。

這是中油首個以國際礦區經營者身分進行油氣探勘，並進入開發生產的礦區，第一船原油運回台灣自然深具意義。

台灣中油海外探勘40年來 重大里程碑

原油抵台典禮，安排在中油高雄大林廠105號碼頭，盛大的活動不只是歡慶查德第一桶油的生產，也代表台灣中油海外探勘40年來重大的里程碑。

中央社引述中油指出，首船原油10月從非洲喀麥隆港口出發，昨(11/30) 運抵高雄大林煉油廠碼頭卸油，今天(12/1) 將公開展示查德礦區運返的第一船原油。中油大林廠副廠長廖本源11月29日曾表示，運送原油有兩艘油輪分送共15萬噸原油。

中油表示，查德奧瑞（Oryx）油田是中油首次以國際礦區經營者進行探勘，並帶領合作集團進入開發生產礦區，展現從測勘、鑽探到開發生產的精湛技術。

海外探勘40年，查德第一桶油的生產既是探勘史上重大里程碑，也是中油人老中青一代接棒一代，勇於創新、挑戰體能與跨界的合作；團隊成員與時間賽跑，最終為台灣、中油寫出歷史新頁。

查德礦區原本不被看好 中油內部對是否鑽探意見分歧

回顧探採過程，起初查德礦區不被看好，中油內部對是否鑽探第一口井意見分歧，甚至還為此舉行辯論，幸好歷經艱辛打下第一口井時，就發現豐富油藏。

然而，查德礦區的探採並非一帆風順。2006年，中油與查德石油部簽約，取得3處礦區探勘專屬權，卻在同年年底，台灣外交人員撤離查德。

但是礦區契約涵蓋一口義務井，否則須支付500萬美元的違約費用，但對於是否要打第一口井，中油內部掀起激烈辯論。

中油表示，這個區塊曾由國際大型油公司埃索（ESSO）公司探勘無果後，又歸還給查德政府，由於地質構造複雜，開採技術難度與風險較高，且位於南部遍遠地區，即使成功順利開採，鋪設管線等運輸成本也較高昂，因此當初普遍不被看好，內部不少資深員工持強烈反對態度。

當時一派認為，在查德先天條件不良的礦區探勘油氣，鞏固邦誼是首要任務，但既然查德政府決定與中國大陸建交，那中油應選擇付違約金，以求把損失降至最低，另一派則主張，中油探採技術卓越精湛、人才豐沛，有能力突破限制，挖出深藏在數千公尺下的油藏。

第一口井探勘 千辛萬苦

為此中油時任董事長朱少華還為正、反兩方舉行辯論，經過一番激辯後，才終於拍板要打下第一口井。

「第一口井真的是千辛萬苦」，中油員工回憶，當時作業時程一度延宕，必須向查德政府申請礦區探勘權延約，期間更遭遇查德爆發內戰，不得不緊急停工。儘管世界平均油氣探勘成功率僅為25%至30%左右，但中油打第一口井時，就幸運鑽獲豐富油氣。

曾親眼見證探勘井「出大油」的中油員工回憶，「看到原油黑金噴射出來那一刻，心中滿滿的驕傲與感動，這是鑽油人一輩子的心願」。

查德礦區蘊藏量約3400萬桶，目前約可日產5800桶原油，中油享有礦區35%股份，每天可分得2000多桶。中油表示，這項開發案可使台灣自有油氣占比提升0.4%，將持續拓展全球探採版圖，提高國際能見度。

中油目前在全球 共有8處礦區探勘及開採油氣

為了提升台灣能源自給實力，中油目前在全球共有8處礦區探勘及開採油氣，現也持續評估新增投資，不過受限於國際油價處於低檔，中油認為，此刻探勘或開發恐多燒錢，將待價格回升到開發成本之上，才會出手投資。

中油目前在美國、印尼、查德、尼日、厄瓜多、澳洲6個國家，共計8個礦區，與國際油公司合作探勘，其中，澳洲跟厄瓜多礦區，已進入生產階段。

中油說，台灣擁有的油氣資源不多，一直都希望能在所有富含油氣資源的地區探勘，目前鎖定東南亞國家以及美國頁岩油氣等，持續評估中。不過探勘與開採是長期投資，所需經費龐大，中油對於每件參與探勘開採礦區案，需審慎評估，

目前原油探採事業遇到兩大難題，一、今年受疫情影響，國際油價大跌，甚至一度出現史上前所未見的負油價，衝擊油氣產業，油價處於低檔，探勘缺乏誘因。

中油以頁岩油氣為例，頁岩油氣與傳統油氣相比，開採成本相對較高，利潤較薄，如果原油價格不及開發成本，開發商很難存活，因此這半年來，美國頁岩油氣業者便受到很大的衝擊。

中油觀察，若油價回升到每桶50元水平，頁岩油氣才有機會復甦。

第二、疫情將拖累探勘開採進度。中油分析，除了獲利大幅縮減之外，探勘人員無法旅行、換班，使許多工作無法持續進行，將讓國際探勘額外增加許多成本。

中油強調，雖然有人認為此刻是逢低進場，趁機撿便宜卡位新礦區，不過探勘開採投資風險極高，為求穩定發展，每步都要小心審慎，不會考量價格單一因素。

另一方面，經濟部長王美花11月27日承諾，一週內要查明中油查德礦區股權轉讓中資海南華信決策過程。

中油發言人張瑞宗說，會從頭到尾、非常完整的向經濟部與立法院報告，也會提供原始資料，並強調中油、華信與查德政府三方的合約有三層保障。

攤開查德礦區投資名單，共有3名股東持有股權，包括中油35%、海南華信國際投控35%、查德政府30%，外界質疑中油在該礦區的主導性，王美花昨天在立法院承諾，一週內會查明股權轉讓決策過程。

中油發言人張瑞宗11月27日上午出席「中油給您奉茶啟動儀式」，並接受媒體聯訪，對於中油在查德礦區的股權轉讓程序，他說，會從頭到尾、非常完整的向經濟部與立法院報告，所有環節會在一週內說明，也會提供原始資料。

張瑞宗也強調，中油與查德政府簽訂的礦區合約，中油、華信與查德政府三方簽訂的聯合經營合約，及中油跟華信簽訂的轉讓合約，都有載明中油就是經營人，三層合約確保中油經營權。

最後，他也表示，到海外探勘是中油基本信念，也是探勘部門發展的核心，將來會做更大努力。

上圖為中油派駐查德的女性工作人員邱琪惠 （右起）、吳詩敏、張慧玲(中央社11月13日檔案照片) 。下圖為非洲查德礦區 (中油官網)