2021台灣國際藝術節力邀英國、荷蘭劇團　國內外舞團64場經典演出分段啟售

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021TIFA台灣國際藝術節推出19檔國內外節目，共64場經典演出，將採分段式啟售，國內節目自12月起可於線上購買，藝術即將於2021年3月2日至5月2日於國家兩廳院、雲門劇場隆重登場。

2021TIFA秉持「To Inspire. For All.」的精神，從世界邀請頂尖出色的藝術團隊，推出12檔國內、7檔國際節目， 為因應全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，2021TIFA採分階段銷售，國內節目於12月啟售，國家交響樂團(NSO)以及國外節目將於2021年2月啟售。

藝術總監劉怡汝表示：「我在2018年接下這個工作時，我一直記得有一個前輩告訴我說『作為一個偉大的劇場，一定要不可或缺』，這件事情一直在我心裡，我一直問自己，要怎麼作才能做到『不可或缺』？2019年TIFA來臨，那時我們開始做共融的種種服務，我坐進劇場內，看著黃翊的《長路》，我看著他用各式各樣的細節與方法，讓一群以前沒什麼機會進到劇場裡面的人可以進到劇場內，我坐在那好像聽到了一個鈴鐺響了一下，這好像是我們的座標，這是我們可以依循的方向，就是一個劇場不只是關注好的劇場作品，我們必須要有信念，我們必須要有我們相信的東西，這樣子我們才不會迷路。」

「到了2020年，疫情突然爆發，瞬間劇場彷彿被按了暫停鍵，當時內心的惶恐和焦慮是很難形容的，感覺像是骨牌般一顆顆倒下，但因為我們有著信念，所以當我們再站起來的時候，我們知道要往哪裡去，我們知道該做些什麼事情，因此很快的與藝術家一同前進，開始準備2021TIFA。」劉怡汝說。

劉怡汝分享，「2021的TIFA即將開始，我們希望所有的觀眾，不論是什麼樣的身心狀況、條件，各式各樣背景的人，都能夠進到劇場裡面，走進TIFA，或許也會有人像我一樣，在TIFA裡面聽到了那麼一聲小小的鈴鐺，溫柔清亮而堅定，這是我在TIFA獲得的啟發。」



荷蘭阿姆斯特丹劇團將於2021 TIFA 演出（圖/兩廳院）

兩廳院自製節目《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》以其歷時三年、諸王一后的空前組合深受矚目。導演暨編劇由享譽國際的新加坡導演王景生擔任，梅派名伶魏海敏獨角演出，臺灣當代重要的藝術家陳界仁與張照堂亦參與其中，引入不同領域、不同觀點的藝術家跨界聯手，由他方看臺灣，在藝術家個人的小歷史裡觀見臺灣過去六十年政治、文化、思潮的波瀾壯闊，敘事詩般的將當代臺灣推上舞臺。

阮劇團《十殿》則是兩廳院與臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三場館第二屆共同製作的作品。兩廳院駐館藝術家吳明倫受波蘭導演克里斯多夫 • 奇士勞斯基電影《十誡》啟發，深入調查「臺灣五大奇案」，發展出氣勢恢弘，分作〈奈何橋〉、〈輪迴道〉上下集，共五小時的作品。在2021TIFA，備受矚目的吳明倫將與草根性極強、長期吸納臺灣原生養分且表現亮眼的阮劇團，一舉登上國家戲劇院大舞臺。



黃翊工作室＋《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》是另一個兩廳院與其他兩場館共同委製的演出。受碧娜 • 鮑許作品《穆勒咖啡館》啟發，黃翊賦予舞團明星小庫卡全新任務：開設國家劇院限定、三天快閃店「遊牧咖啡館」，小庫卡將與七位舞者共同經營，展現科技、藝術、生活三者緊密結合的獨特美學。

表演工作坊《江／雲・之／間》是享譽國際的賴聲川導演，睽違十年回到臺灣創作的戲劇作品，指名獻給TIFA。此作賴聲川邀回曾經於《暗戀桃花源》飾演江濱柳和雲之凡的林青霞、黃磊、丁乃箏等共襄盛舉，書寫這對戀人不同時期的信件；男女主角則是由三度入圍金馬獎的張震與金鐘影后蕭艾領銜主演，屆時民歌教父胡德夫亦將在舞臺上進行演唱會。

屢獲金音獎、金曲獎肯定、長期以客家音樂觀照土地農工、環境生態等議題的生祥樂隊，將在TIFA標示音樂生涯的重要里程碑，以《我庄》、《圍庄》、《野蓮出庄》專輯精煉為《我庄三部曲》演唱會。在2021TIFA的生祥樂隊將注入新元素，與旅美作曲家張玹合作，為國家音樂廳特別加入管弦樂編制，揉合民謠、搖滾，打造全新曲風。而同為金音獎常客的臺灣琵琶演奏家鍾玉鳳，特意從世界尋來好手，讓來自德國、印度、匈牙利、印尼與臺灣泰雅族的音樂家共譜混血與自由的《擺度之外》。



《阿忠與我》(圖/兩廳院)

此外舞蹈工作者周書毅、資深劇場人鄭志忠，共同創作了《阿忠與我》，透過身體的差異性與生命不同的起點，開啟己身與家庭、社會、國家依存關係的討論，直搗平等與不平等的議題。兩廳院駐館藝術家樊宗錡則以《幸福老人樂園》承其創作脈絡，大膽在安養院場景翻玩記憶遊戲，於虛妄與真實間重複未知的冒險。太魯閣族編舞家瓦旦．督喜領軍TAI身體劇場(TAI Body Theatre)與印尼艾可舞團(EkosDance Company)相互交流，以「噹嘟樂(Dangdut)」為靈感，探索當代勞動者的身體經驗。另國家交響樂團(NSO)力邀俄國當紅女高音歐爾嘉‧貝芮蒂雅可(Olga Peretyatko)、馬林斯基交響樂團指揮米哈伊爾．阿格列斯特(Mikhail Agrest)，細膩詮釋十九世紀的歌劇經典。

受疫情影響延至2021TIFA的節目則有：屢獲台新藝術獎肯定的布拉瑞揚舞團，以《沒有害怕太陽和下雨》舞作貫徹阿美族歌謠「aka katalaw ko cidal, aka katalaw ko‘orad」精神，鼓勵未成年族人勇敢無畏。而在2011年首演即轟動的楊景翔演劇團《我為你押韻——情歌 Revival》將再由鬼才編劇馮勃棣、賣座電影《孤味》的孫可芳聯手王宏元、林家麒，帶著經典又俗爛的情歌，回到2021TIFA為你押韻。而被華盛頓時報推崇「如詩人般擁有獨特風格和細膩觸鍵」的音樂家王佩瑤，則以《浮光流影》音樂會回應文學家吳明益在《單車失竊記》一書帶給她的啟發，點出文學與音樂的美麗交會。所有因疫情延期的節目皆在2021TIFA如約再見。

國際節目邀請的藝術家有澳洲導演西蒙・史東(Simon Stone)與荷蘭阿姆斯特丹劇團、希臘導演暨編舞家迪米特里・帕派約安努(Dimitris Papaioannou)、葡萄牙導演提亞戈・羅提吉斯(Tiago Rodrigues)與里斯本國立劇院、法國鬼才編導奧雷利安．博瑞(Aurélien Bory)與印籍舞者尚塔拉(Shantala)、英國高空彈跳劇團(Wired Aerial Theatre)等。然所有國際節目尚需依國際疫情情勢調整，可抵臺隔離之演出團隊將依中央流行疫情指揮中心之原則辦理。

TIFA台灣國際藝術節由國家兩廳院主辦，將於2021年3月2日至5月2日於國家兩廳院、雲門劇場隆重登場。因應全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情將分階段銷售，國內節目於12月1日開放兩廳院場館會員預購，12月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售；NSO以及國際節目將於2021年2月啟售。

詳情可參見兩廳院官方網站。