中台灣秋冬防疫 台中跨年晚會民眾全程戴口罩 若疫情嚴重採「線上直播」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為配合中央的秋冬防疫專案，台中市府宣布，12月1日起，進入市政府及所屬各機關，請全程佩戴口罩，否則將依法開罰。另外，12月31日登場的2021台中跨年晚會將視疫情採滾動式調整辦理方式，參與民眾全程配戴口罩，若疫情嚴重將採「線上直播」方式。

中央社報導，台中市議會今天進行總質詢，民進黨籍市議員黃守達表示，台中市今年的跨年晚會在中央公園、大里仁化公園雙現場舉辦，去年跨年人潮多達10萬人次，市府對大型活動舉辦的防疫標準為何，如何避免成為防疫破口。

台中市長盧秀燕表示，已進行多次桌上模擬演練，預估可能發生的狀況，如有狀況發生將採取管控人數、視訊轉播，甚至可能停辦活動。

台中市新聞局長黃國瑋表示，台中跨年晚會將視疫情滾動調整辦理方式，疫情加劇將採「有條件辦理」，總量控管參與人數並實聯制登記，參與民眾須全程配戴口罩，現場將配置人力舉牌提醒。

黃國瑋提到，如疫情嚴重不宜開放民眾聚集，將採「線上直播」，在原先規劃的平台同步收看2021台中跨年晚會節目。

衛生局說明，中央流行疫情指揮中心將在12月1日起實施「秋冬防疫專案」，因應年底跨年等大型活動，台中市只要符合發生1例不明感染源本土病例、單週3例本土病例、社區或醫院院內群聚案件，或依中央流行疫情指揮中心公告、最新規定，將改為有條件辦理、線上辦理或停辦。

另外，為配合中央公布秋冬防疫專案，中市府12月1日起，將配合全面實施進入洽公須戴口罩；物流、外送或郵務人員還是依照原有措施，統一至台灣大道、陽明與文心第二市政大樓1樓「物流交付區」交貨；民眾至各局處洽公時也請配合量測體溫、消毒雙手及實聯登記。

市府提醒，民眾洽公如未戴口罩，經勸導不聽者，將依《傳染病防治法》裁罰3,000元至1萬5,000元罰鍰，請務必配合防疫措施。