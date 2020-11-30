暫停印尼移工來台灣2週 341名待引進12/4前入境

疫情指揮中心今天宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，勞動部今天說，目前集中檢疫所床位登錄至12月3日止，據統計，有341名移工會在暫停引進前入境。

因應印尼移工武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入個案暴增，且移工管理狀況不佳，中央流行疫情指揮中心今天宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，預計影響1350名移工。

勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠今天表示，根據資訊顯示，從今天起至12月3日止，已經有341名移工已經登錄集中檢疫床位系統，意即在12月4日以前，還有341 名印尼移工會入境，其中7成5為看護工。

因應印尼移工要暫緩引進2週，薛鑑忠也提到，因招募許可不限定國籍，因此雇主仍可以從其他國籍選擇移工引進，或是選擇國內承接、媒合本國籍勞工、使用長照資源等獲得照護人力。

依就業服務法第52條規定，從事家庭看護工作的移工，累計在台境內工作期間不得超過14年；從事其他類別工作的移工，累計工作期間不得超過12年。

薛鑑忠表示，勞動部目前對於移工政策就是希望69.9萬名移工可以留在台灣工作，因此今年也已經發函釋，若移工在台期滿，在明年3月17日前可提出申請，延長移工在台期限6個月。

另外，勞動部次長林三貴今天稍早也說，印尼籍移工被限制來台，已經有討論其他替代方案，包含增加其他移工來源國、跟衛福部討論如何加大長照量能以及鼓勵受過訓但還沒投入長照服務的人，並給予就業獎勵等。