疫情無阻臺以交流 以色列新創落地臺灣

經濟部中小企業處為推動林口新創園的國際化，特推動IP2 Launchpad臺以專區計劃招募以色列新創公司落地林口，俾開啟後疫情時代國際合作新契機。在歷經99天超過100場的遠距合作媒合會議後，最終促使以色列新創公司Resymmetry創辦人Efrat Shenhold與商務副總Eitan Yanuv不畏全球疫情形勢嚴峻輾轉來臺，並在14天的隔離後，展開密集的商務參訪。

此次來林口落地的以色列新創公司Resymmetry，主要的創新技術為「智慧主動式座椅系統」，座椅上感測器收集使用者坐姿數據，透過人工智慧演算法與備動力機械來主動調整使用者坐姿，以降低現代人因久坐而導致之腰痛或下背痛等肌肉痠痛問題。在林口新創園臺以專區計劃團隊的邀請下，眾多臺灣廠商與醫療體系皆表示願參與相關技術交流與合作。

Resymmetry參訪彰化秀傳醫院時，看到醫院一樓設有許多民生需求商家，讓病患可就地享受與都市般便利的措施，表示此種設計非常貼心，值得以色列的醫院學習。秀傳亞洲遠距微創手術中心(IRCAD)由黃士維院長親自導覽配置20台手術床且占地兩百坪的開刀房實驗室，與全臺唯二的達文西尖端微創手術系統，讓以色列新創公司嘆為觀止。

在拜訪台北醫學大學加速器時，北醫林俊茂事業長與加速器陳兆煒執行長特別介紹該加速器係結合臺灣科技產業與醫療體系的兩大優勢所打造而成，藉由北醫一校六院的體系，將整合數據處與人體實驗處的學術資源，讓新創團隊可使用高品質的真實數據資料。而骨科吳孟晃醫師及復健科曾頌惠醫師也介紹臺灣臨床市場、產品臨床驗證及臨床導入模式，以利以色列產品進入臨床場域應用，進一步發展數位精準健康。

而位於林口的研華智慧物聯網園區更是外賓必到的參訪點，該園區採用研華自家的LoRa解決方案，直接展示技術可行性與導入成本優勢，為智慧大樓大幅降低網路運作費用，同時增進管理效率。參訪過程中，以色列團隊皆對研華在智慧城市、智慧醫療、智慧製造等工業物聯網領域，各式最新應用與解決方案留下深刻的印象，且對於臺灣醫療的實力讚譽有加，希望臺以雙方未來能在數位醫療上有更多的合作機會。

另外以色列顧問Rani Shifron特別出席由林口新創園舉辦的生醫小聚，與臺灣生醫新創分享臺以新創公司的相異處，也現場指導臺灣新創公司需更加國際化，多練習用英文簡報與國外新創交流，才更有機會透過合作，將事業做大至全球市場。Rani表示，歐美與中東的醫院全被疫情所佔據，實在無法有心力幫忙新創公司做臨床試驗，但臺灣政府與全民同心協力控制疫情，臺灣尚有幫忙做臨床試驗的餘力，將是吸引全球國際新創來臺交流，發展數位醫療與實地驗證的難得機會！

離臺前的重頭戲為Resymmetry參加InnoVEX的Demo Day媒合會，向臺灣知名創投如Hive Ventures蜂行資本、Mesh Ventures 聚達創投、中華開發資本、大亞創投、500 Startups 等，做現場的路演並即時針對創投的問題現場解答，中小企業處何晉滄處長也特地到臺以專區攤位，親自了解Resymmetry的創新技術，同時表示以色列新創團隊特別在疫情之中，排除萬難來到臺灣非常令人感動，歡迎未來還能繼續來臺灣交流。

以色列新創公司Resymmetry創辦人暨執行長Efrat在離臺前表示，此次來臺親自體驗台灣友善且一流的隔離措施與規範，令她印象深刻，也非常羨慕臺灣至今為止，生活環境還能正常運作，不受疫情影響，令人鼓舞；能夠參加經濟部林口新創園的臺以專區計畫是此生難忘的經驗，也讓她發現臺灣與以色列竟有如此多的相同之處，讓他們落地後並無適應不良的問題，臺灣的美食也非常令人驚艷。執行長也表示未來國際團隊來臺灣落地是發展亞洲市場最好的起點！