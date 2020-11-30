驚人！台灣電影《孤味》票房強勢破億　台北兌現美味炸蝦捲回饋影迷

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）電影《孤味》上映後口碑席捲全台，更讓「國民阿嬤」陳淑芳首度受封金馬影后，票房於上週日(27)衝破一億大關，累積至今(30)日更直奔一億兩千萬，演員們也信守承諾炸美味台南蝦捲回饋粉絲。

「你『孤味』了嗎？」儼然成為近日問候語，新冠肺炎疫情雖重創全球電影產業，但台灣電影《孤味》卻反其道而行，自11月6日正式上映不到一個月，票房累積至30日已破一億兩千萬，不僅一舉登上年度華語票房冠軍，也成為2020年首度破億國片。

《孤味》主演陳淑芳、身兼監製的徐若瑄、陳妍霏、丁寧、孫可芳、于子育、導演許丞傑以及監製廖慶松，於今日慶功記者會上開金口合唱主題曲，更親手炸400份專屬台南的美味蝦捲回饋影迷，大家不畏雨勢依序排隊領取，氣氛十分熱鬧溫馨。



《孤味》團隊信守諾言炸蝦捲回饋影迷，右起：廖慶松、陳妍霏、許丞傑、孫可芳、陳淑芳、徐若瑄（圖/台灣英文新聞）



可愛的小弟弟從陳妍霏手上接下蝦捲（圖/台灣英文新聞）

廖慶松謙虛的表示，這是他第一部監製的作品票房成績破億，並開玩笑表示因為以前都是剪藝術片。同時出任演員及監製的徐若瑄也說，首映的隔天她從早哭到晚，沒想到票房成績會這麼好，希望可以繼續炸蝦捲回饋大家。

甫獲金馬最佳女主角及女配角的陳淑芳說，兩座金馬獎座都被放在床頭櫃上，每天都會擦一擦摸一摸，若是《孤味》票房破三億，會想其他驚喜帶給大家！

淑芳阿姨今日也挽起袖子包蝦捲，並透露「在電影開拍前，導演就找過師傅教她包蝦捲，所以今天包起來會比別人順手」，由此可見電影製作團隊的用心及細心。

除了演技讓人沒話說，陳淑芳也十分熱衷公益，片酬賺一萬會捐三千捐出做公益，每個月也有兩天前往偏鄉做公益，讓人十分佩服，而陳淑芳也於近日開始使用社群媒體Instagram，會將動態不定期更新在上面，甚至未來有可能拍抖音或做直播影片等，和更多年輕粉絲互動。

陳妍霏於金馬以《無聲》拿下最佳新人獎，雖在《孤味》裡戲份相對不多，但演出陳淑芳在片中鬼靈精怪的孫女表現仍讓人驚艷，她說，和這麼多前輩合作不會緊張，反而很放鬆並很享受整個過程。

《孤味》代表每個人在專心完成某件事時，多少都會品嚐到的孤獨滋味，其講述家人間的心結，是一個有可能發生在你我身上的故事，電影再三強調不勉強他人放下，卻該試圖換角度了解對方，因為家不該是個只爭辯對錯的地方。