凱撒雙星歡慶三周年 即日起入住最高現折666元

2020年即將迎接耶誕佳節的日子到來，位於新板中心特區開幕邁入三周年的凱撒雙星飯店「板橋凱撒大飯店」及「趣淘漫旅-台北」，將與12月耶誕新年共同歡慶三周年，特別規劃餐飲住房優惠及市集嘉年華與每位賓客同慶，於板橋凱撒消費滿額3,000元即有機會抽獎獲得270度美景寰宇套房一泊二食住宿券(價值28,330元)；廣受年輕族群喜愛的趣淘漫旅-台北，則攜手百萬貼圖插畫家「白色的玩意」，推出專屬主題房。

此外，於12月19、20日下午2點至7點舉辦戶外聖誕市集及Live音樂會，限定當日入住兩館飯店旅客可憑免費聖誕點心兌換劵享用現做奶油爆米花、甜甜棉花糖及飲品組合，在聖誕市集與音樂繚繞氛圍中與我們一同創造屬於凱撒雙星與你的美好時光，結束後還要續攤的旅客只需步行不到3分鐘，即可到達新北歡樂耶誕城今年「全台唯一」3D光雕投影秀、巨型聖誕樹、星空廊道等裝置藝術紀念屬於自己的耶誕網美照！

板橋凱撒大飯店12月份限定推出「敬！三週年」住房專案，每晚3,333元起入住豪華客房並加贈Jo Malone沐浴組乙組，於辦理入住時完成指定任務即可現抵房費333元(最高每房現折666元)。另外也推出餐飲優惠活動：家宴中餐廳凡包廂點購「老廣東順德菜」桌菜(每桌12,000+10%元)，可享同桌身分證字號有5個三即贈送脆皮雞乙隻；朋派自助餐、卡拉拉餐廳推出同一桌不限人數身分證字號有5個三即享餐費9折、10個三享85折、15個三享8折；大廳酒吧則是點購3款飲料即贈送3份單片磅蛋糕。12/1-12/31活動期間凡住宿或餐飲消費單筆滿3,000元以上即可參加周年慶抽獎，有機會抽中寰宇套房一泊二食住宿券(價值28,330元)、豪華客房含早住宿券或朋派自助餐雙人美饌券等，活動詳情請見網站。

IG打卡飯店趣淘漫旅-台北再創話題，攜手超火紅貼圖插畫家「白色的玩意」，結合AI智能科技，推出「白色的玩意」主題房，配合新北耶誕城，翻玩公主系列，打造專屬客房，每晚2,999元起，加贈獨家「白色的玩意」週邊商品組合。此外，客房內主打「動口不動手」，可聲控燈光、冷氣或是提出送物需求，還能啟動客房內的七彩燈，與親人朋友在房內開派對！活動詳情見網站。