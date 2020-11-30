來去農家DO一日 石碇媒山小旅行12/4開放報名

新北市政府農業局推出秋冬之旅-石碇媒山小旅行， 內容包括烏塗溪步道導覽、農村生活巡禮(十八重溪聚落、 文山煤礦歷史、百年石頭屋)、螢火蟲書屋在地文化分享、 靈芝風味餐、LOFT17眺望石碇山城以及新北市烘焙大賽星獎「 淡蘭司康」DIY，透過豐富的五感體驗， 讓民眾認識石碇地區的產業與文化， 同時也傳遞友善土地及環境永續觀念， 活動將於12月4日中午12點整開放報名。

本次遊程其中之一的烏塗溪是當地的重要水源。水中巨石嶙峋， 生態豐富，每到假日沿溪興建的「親山步道」 吸引許多遊客慕名前來賞遊，壺穴、山豬石、 運煤橋遺跡和礦工雕塑，值得您親身探訪。另外值得一提的是， LOFT17原是文山煤礦聚落的一座荒蕪的工寮， 老舊破損的建築物在整修後成為深耕在地文化的休閒園區， 並長期與石碇在地業者、職人合作推廣活動。這裡亦是遙望石碇尖、 筆架山、大屯山系的絕佳地點，是認識石碇不可錯過的好去處。

農業局李玟局長表示，石碇區以茶業著名， 一般人較少認識茶以外的產業。 這次要帶大家認識的是位在十八重溪的三才靈芝生態農場， 不但是新北市發展農業創生的重點，也是在地發展的二代農場， 主人葉家豪先生有心推廣在地農業、改變農村風貌， 並與在地農村之媽媽班發展特色飲食，值得推薦。

「來去農家DO一日~石碇媒山小旅行」 農遊活動預計12月10日、11日、13日出團， 共計3團60人次，費用1,400元/人， 活動將於12月4日中午12點整開放報名， 相關資訊請上活動網站：(https://www. ecoshintour.com/farming/)查詢。