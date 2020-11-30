新北第13座校園特色遊戲場啟用 至111年再增設9座

新北市政府致力推動「優化托育環境」政策，今（ 30）日謝政達副市長出席中和國小附設幼兒園樹屋共融遊戲場啟用 活動，謝副市長變裝化身為彼得潘， 與幼生一同體驗樹屋共融遊戲場設施。

謝政達副市長表示，新北市重視特殊教育需求幼兒遊戲權， 針對設有學前特殊教育班之公立幼兒園， 於汰換遊戲場時優先補助設置共融式遊戲場。 中和國小附設幼兒園109學年度設有8班普通班及2班集中式特教 班，其中包括自閉症、 發展遲緩及情緒行為障礙等41位特殊教育需求幼兒， 為本市安置特殊教育需求幼兒數最多之公立幼兒園， 由教育部及本市共同投入600萬元經費補助該校打造樹屋共融遊戲 場，包括高低不同的滑梯、攀岩、平衡木、鑽籠及空中廊道等， 不僅讓校園保有園區綠化及林蔭休憩的空間， 更提供普生及特生平等參與遊戲場的機會。

中和國小附幼鄭又睿小朋友說，最喜歡到這裡玩了， 因為可以從高高的溜滑梯溜下來， 在二樓還可以看到台灣欒樹和小鳥還有飛機， 最喜歡爬竿還有傳聲音的遊具，我站在這一邊，同學站在另外一邊， 可以聽到他的聲音。特生諺諺(化名)說，遊具好好玩， 很大很有趣，最喜歡玩溜滑梯，因為它很長，滑起來很刺激。

教育局表示，新北市致力推動「優化托育環境」政策， 為及早讓公立國小及幼兒園遊戲場符合國家標準及相關法規， 自106年起挹注1.8億元經費協助各校(園) 改善兒童遊戲場設施並取得合格檢驗報告， 全市設有遊戲場的公立國小計185校，已有180校完成改善， 逾98%的學校完成檢驗備查，將持續協助學校依限完成改善； 設有遊戲場的公立幼兒園計198園， 均已於108年全數改善完成。

在符合法規及國家標準之基礎上，新北市亦鼓勵各校(園) 發展特色遊戲場，融入在地文化、校園特色及共融精神， 107至108年已於思賢國小、竹圍國小、老梅國小、 濂洞國小附設幼兒園、大觀國小、中港國小附設幼兒園、白雲國小、 頂埔國小(含幼兒園)、 金美國小附設幼兒園等9校設置10座特色遊戲場， 109年於蘆洲國小、 林口幼兒園湖北分班及中和國小附設幼兒園再增設3座特色遊戲場， 迄今共設置13座，未來將持續在校園內尋覓合適的場地， 預計至111年底再增設9座特色兒童遊戲場。