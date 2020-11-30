新北第13座校園特色遊戲場啟用 至111年再增設9座

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市政府致力推動「優化托育環境」政策，今（30）日謝政達副市長出席中和國小附設幼兒園樹屋共融遊戲場啟用活動，謝副市長變裝化身為彼得潘，與幼生一同體驗樹屋共融遊戲場設施。
謝政達副市長表示，新北市重視特殊教育需求幼兒遊戲權，針對設有學前特殊教育班之公立幼兒園，於汰換遊戲場時優先補助設置共融式遊戲場。中和國小附設幼兒園109學年度設有8班普通班及2班集中式特教班，其中包括自閉症、發展遲緩及情緒行為障礙等41位特殊教育需求幼兒，為本市安置特殊教育需求幼兒數最多之公立幼兒園，由教育部及本市共同投入600萬元經費補助該校打造樹屋共融遊戲場，包括高低不同的滑梯、攀岩、平衡木、鑽籠及空中廊道等，不僅讓校園保有園區綠化及林蔭休憩的空間，更提供普生及特生平等參與遊戲場的機會。
中和國小附幼鄭又睿小朋友說，最喜歡到這裡玩了，因為可以從高高的溜滑梯溜下來，在二樓還可以看到台灣欒樹和小鳥還有飛機，最喜歡爬竿還有傳聲音的遊具，我站在這一邊，同學站在另外一邊，可以聽到他的聲音。特生諺諺(化名)說，遊具好好玩，很大很有趣，最喜歡玩溜滑梯，因為它很長，滑起來很刺激。
教育局表示，新北市致力推動「優化托育環境」政策，為及早讓公立國小及幼兒園遊戲場符合國家標準及相關法規，自106年起挹注1.8億元經費協助各校(園)改善兒童遊戲場設施並取得合格檢驗報告，全市設有遊戲場的公立國小計185校，已有180校完成改善，逾98%的學校完成檢驗備查，將持續協助學校依限完成改善；設有遊戲場的公立幼兒園計198園，均已於108年全數改善完成。
在符合法規及國家標準之基礎上，新北市亦鼓勵各校(園)發展特色遊戲場，融入在地文化、校園特色及共融精神，107至108年已於思賢國小、竹圍國小、老梅國小、濂洞國小附設幼兒園、大觀國小、中港國小附設幼兒園、白雲國小、頂埔國小(含幼兒園)、金美國小附設幼兒園等9校設置10座特色遊戲場，109年於蘆洲國小、林口幼兒園湖北分班及中和國小附設幼兒園再增設3座特色遊戲場，迄今共設置13座，未來將持續在校園內尋覓合適的場地，預計至111年底再增設9座特色兒童遊戲場。