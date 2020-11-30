2021富邦財經趨勢論壇 長期低利環境下的個人投資方針

新冠肺炎疫情造成全球經濟走勢疲軟，股市、債市卻在熱錢的支撐下，逆勢走升至歷史高檔水準，在長期低利環境之下，投資人該如何布局？台北富邦銀行資深協理曠嶽慶建議，除了「穩定收益、ESG、短年期債、多重資產」四策略的配置之外，可關注弱勢美元下的投資機會、信用優質海外債券、動態多元資產配置、利用美債殖利率長短年期利差擴大的固定收益投資，以及布局美國多重資產等方式，在充斥不確定因素與低利的市場裡「穩中求益」。

利率下滑推升風險溢酬 買盤進駐股市續熱

曠嶽慶於今（30）日登場的富邦財經趨勢論壇中，以1720年「南海泡沫」事件為例，分享當時英國南海公司股價暴漲，全民瘋炒股的同時，也有不法公司到市場上炒作，英國國會為了規管亂象，通過《泡沫法令》，使炒股熱潮減退，也使得南海公司股價急跌，不少投資人血本無歸，其中著名的物理學家艾薩克•牛頓更大虧了2萬英鎊，相當於今日超過1億元台幣，對此，他曾說「我能算準天體的運行，卻無法預測人類的瘋狂」，來形容無法以數理邏輯預測金融市場的變化。

比較近年波灣戰爭、信用危機、金融海嘯所引發的股市崩跌，2020年新冠肺炎疫情造成美國GDP減幅、以及一個月內美股跌幅皆是史上名列前茅，但股市回升速度僅花5個月，創下史上最快，且上升幅度最大的紀錄，主要是反應美國政府積極投入救援方案，為規模達史上最大，聯準會的無限量購債計畫擴及至投資級公司債、非投資級信評的墮落天使債等，皆為首次出現之救市策略。市場現階段仍持續期待美國政府在新一波企業與失業民眾現金補助之紓困方案，整體來看總體經濟仍有高度不確定性，代表危機解除、經濟步入正常循環的時間點仍充滿變數。

近期股市「驚驚漲」的現象，曠嶽慶以風險溢酬觀點來解釋股市表現活絡的原因，隨著標普500指數的上漲，以成份股每股盈餘(EPS)換算之投資報酬率，雖從2018年的6%下滑至目前約4%，而無風險利率隨聯準會貨幣政策下滑，讓美國股市相對無風險利率有近4%的風險溢酬，高於2018年底時之水準，因此仍吸引投資人關注，推升股市維持高檔不墜。

美國高收益債違約率攀升 後續觀察染疫人數

在債券部分，中長天期的投資等級美元債券目前平均年化收益率為約2%，為歷史上最低，但由於90天美國國庫券的收益率接近0利率，讓投資級債券相對無風險利率約有2%利差，對市場仍有吸引力。而美國高收益債券部分，今年新冠肺炎疫情蔓延美國境內，美國政府採取封城措施抑制疫情，造成觀光、交通、消費與製造等產業受到衝擊，引發美國高收益債違約率10月衝上7.2%，創下10年新高，高收益債券利差扣除違約率後，目前呈現負值，顯示高收益債報酬未能彌補風險，投資前景將取決於後續違約率表現，這將與染疫人數呈現正相關。

曠嶽慶分析，長期低利造就了低報酬率的世界，用於解釋今年的市場，疫情造成經濟受創，但金融市場自今年3月開始強勁反彈，股市指數收復失土甚至創高，各項金融資產因為低利率因素造成收益下降、價格高漲，而投資人也較難再找到廉價的投資機會。

美國聯準會以寬鬆貨幣政策救經濟，基準利率從去年1.75%大幅降至0.25%，美元兌換歐元、人民幣、澳幣、瑞朗、日圓等貨幣今年以來皆為貶值，美元計價資產也承受匯損風險。面對匯率波動，曠嶽慶建議，投資人可利用配置連結貨幣匯率的ETF來管理匯率風險，以歐元ETF為例，今年以來歐元貨幣ETF上升幅度約5%，可彌補同期間美元兌換歐元貶值5%的風險，其他包括日圓、瑞朗的貨幣ETF也有類似表現。

弱勢美元下的投資機會：新興市場、貴金屬

而在美元走弱之下，資金流向新興市場股市，以新興亞洲為首，帶動新興歐洲、拉丁美洲等市場走揚，新興市場債券指數也向上攀高，同時，在疫情下的避險需求推升黃金價格大漲，美元貶值使市場擔憂其儲備貨幣地位下降、其他貨幣購買力上升，也同步帶動貴金屬、基本金屬等原物料價格走揚。

追蹤今年上半年趨勢論壇中提出四項配置策略，其中新冠肺炎疫情使得ESG理念的投資更加受到全球市場的重視，ESG投資等級債券於下半年資金流入的趨勢明顯；短年期高收益債券在上半年較一般高收益債更快回補2月至3月市場大跌的缺口，下半年持續展現較低的波動風險及提供穩定的收益；美國PFF特別股指數ETF於7月至10月上漲超過4%，帶動特別股息收益配置策略有上揚的表現；第四項配置策略則包含科技類股、債券與ETF多重資產，這項配置策略於2月至3月市場劇烈下跌時，跌幅約為科技類股指數的一半，而後科技類股開始帶領市場止跌回升，於 7月至10月美國那斯達克指數漲幅約7.5%，同期間該配置策略有超越該指數之表現。

對於未來的投資方式，曠嶽慶建議，預期在2021年仍為低利的環境下，除了可採四項配置策略尋找報酬率外，還可運用動態多元資產配置工具，包括採取廣泛跨資產類型的配置，以動態且全面性方式，力求在市場周期循環時，創造低於市場波動且更優的投資表現。同時，信用良好的海外債券可帶來穩定收益，在市場震盪時受影響較輕，當市場回穩時回升速度也快過其他資產，適合以核心部位持有。

曠嶽慶進一步指出，由於疫苗傳出好消息，市場對於明年經濟樂觀程度提高，聯準會公開表示明年將維持0~0.25%的基準利率，美國政府也維持發債等訊息，預期美國債市的長短期利差仍有持續擴大的可能，而以長短年期利差做為計算收益基準的固定收益投資策略也將受惠。此外，著眼於美國市場經濟、科技、文化與創新實力仍為全球之首，布局美國多重資產收益配置策略，預期也可成為穩健成長與提供收益的投資組合。

面對全球經濟受疫情影響走弱，但金融市場表現卻與低迷經濟背道而馳，股市與債市價格處於歷史高檔的投資環境，曠嶽慶分享臉書創辦人馬克·祖克柏曾說過「最大的風險，就是不冒險。世界變化如此快速，唯一註定會讓我們失敗的，就是不敢冒險」，向現場來賓說明，在變化快速、低利率的時代，若因不確定性而裹足不前、不願冒任何風險，將無法獲得成功，迎接改變、持續不斷投資，理財前景仍大有可為。

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