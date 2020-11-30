台灣證交所：上週外資在集中市場賣超45.41億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/11/23~2020/11/27）外資在集中市場總買進金額為3,061.11億元，總賣出金額為3,106.52億元，賣超為45.41億元，另統計自2020年年初至11月27日止，外資總買進金額為11兆2,039.13億元，總賣出金額為11兆7,665.62億元，累計賣超為5,626.49億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆7,733.24億元新台幣，占全體上市股票市值的44.51%，較11月20日的18兆6,557.15億元新台幣，增加1,176.09億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進180,365千股，賣出90,858千股，買超89,507千股。

第二名：群創：買進207,459千股，賣出118,777千股，買超88,682千股。

第三名：欣興：買進168,151千股，賣出103,643千股，買超64,508千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進268,519千股，賣出306,942千股，賣超38,423千股。

第二名：台積電：買進99,349千股，賣出134,151千股，賣超34,802千股。

第三名：長榮航：買進64,766千股，賣出97,053千股，賣超32,287千股。