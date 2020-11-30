中華電信協助法務部打造全台第一座整合型智慧監獄

為優化監獄管理、提升教化人權處遇， 法務部矯正署嘉義看守所於今日(11/30)舉辦「 智慧監獄成果發佈記者會」，由中華電信與5家合作廠商: 台灣恩益禧、大猩猩科技、山川科技、凌群電腦及陸奕營造， 攜手協助為法務部打造全台第一座整合型智慧監獄。 中華電信以自家IOC「智慧運籌管理平台」，整合人臉辨識、 車牌辨識、購物系統、圍牆警戒、消防警報、刮刀刺網警戒系統、 門禁管制、健康照護、智慧監控及獄政管理等10大資訊系統， 協助嘉義看守所有效降低人力勤務負荷， 提升矯正機關管理效率及安全性， 進而增進收容人的人權及自主管理；此次智慧監獄的啟用， 也為台灣矯正管理模式推進到新的世代。

中華電信以自身優勢的資通訊整合技術，強化智慧監獄管理， 其中包含五大智能管理亮點：一、雙重辨識系統︰採生物辨識系統（ 人臉辨識科技），外加QR CORD快速雙重認證，可防範冒名頂替的情況發生；二、 電子監控智能電梯與通道建置︰以專用閘道門禁管控， 藉由電子場域，對現場狀況予以監控， 減少反覆至現場提帶的派員人力；三、車牌辨識與定位追蹤：透過A I影像辨識感應技術，對入所車輛身分進行辨識及認證， 提升戒護安全；四、消費購物： 收容人可自行運用所內kiosks機台購物、查詢保管金餘額， 可減少職員勤務負擔；五、衛生醫療：配置健康手環， 協助收容人進行自我健康管理， 醫護人員也可監看收容人之生理資訊，降低異常事故發生機率。

中華電信表示，此次以自身優勢技術整合矯正機關既有系統、 並結合五大合作廠商專業的數位技術服務， 有效串聯10大資訊系統， 為嘉義看守所優化日常戒護作業及行政流程， 進而帶給矯正機關更聰明、更創新的智慧監獄管理模式， 成功以創新智慧化科技管理，提升矯正機關整體的行政及運作效率。 除此之外，也希望未來持續藉由人工智慧、 服務平台介面設計及數據資料創新整合， 能應用於各種現有看守所場域的管理及運作， 達到兼顧收容人人權與自主管理之均衡， 提高收容人在自由受限的矯正機關內， 享有區域性的自主行動與安全， 為法務部矯正管理模式建立新的里程碑。

照片來源：中華電信提供