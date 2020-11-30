板信商銀繼支持愛兒包後再捐75萬元 幫助弱勢家戶突遭變故急難救助3個月

今年10月才捐贈25萬元支持新北市「愛兒包」 小爸媽後盾計畫的板信商業銀行， 30日再度捐贈急難救助金75萬元， 要來幫助板橋地區弱勢家庭度過難關。板信總經理方嘉男表示， 公司創立63年，從板橋信用合作社發跡，回饋在地以示不忘本， 同時肯定新北市長侯友宜成立「好日子愛心大平台」， 讓企業能善盡社會責任。

善款由新北市副市長謝政達代表受贈，他表示， 非常感謝板信商業銀行的愛心和善行義舉， 市府雖然一年有200多億元的社福預算，但因人口超過400萬、 土地幅員遼闊，兒少老婦身障等各項福利人口全國最多， 因此開創許多福利方案，感謝社會各界善心企業團體的響應； 他還聽說，板信商銀不僅支持， 還有員工主動幫忙整理愛兒包的包裝，令人感動。

板信商銀總經理方嘉男表示，從板橋信用合作社開始， 板信已有63年歷史，在全省有66家分行， 但最大根據地仍在新北市，因此對於地方的公益事業不遺餘力。 新北市好日子愛心大平台是一個很有意義的平台， 這次捐贈的75萬元善款， 希望能幫助板橋地區弱勢家戶突遭變故而有需求者暫度難關， 每戶補助5,000元至1萬元，最多補助3個月， 完全信賴社會局的社工評估。

捐贈會中有對夫妻出席，小邱原在建材行工作， 幫忙運送水泥砂石到工地， 數月前不慎因過度負重而傷到脊椎和腰部， 以致暫時無法繼續負荷粗重工作， 現在僅能從事簡易清潔和貼門牌臨時工， 而他太太小婷要專責照顧2名年幼子女，腹中又有第3胎將來臨， 板橋社福中心督導張仙琦除每月提供實物銀行奶粉、尿片外， 這次並將列入板信急難救助的服務對象。

社會局副局長林昭文表示， 新北市好日子愛心大平台從去年6月開辦， 感謝社會各界善心企業團體、個人等熱心響應，截至今年9月底， 已合併捐物市值及捐款高達16億7,000多萬元， 受益人次超過228萬人次。