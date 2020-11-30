君品酒店振興大回饋 把握最後倒數一個月!!!

振興三倍卷的使用期限至12月31日，您的手上是否還有未使用完畢的紙本三倍券? 雲軒西餐廳自8月推出廣受各界好評的「頂級牛排吃到飽」搭配政府振興紙本三倍券消費優惠方案，進入最後倒數一個月!!! 即日起~12月31日，凡個人持政府所發放之任一張振興紙本三倍券消費頂級牛排吃到飽活動，午、晚餐每位均一價1000元，即可放肆朵頤鮮嫩多汁且帶有典雅木燻香的頂級牛排，還可另享繽紛沙拉吧供應超過20種的新鮮蔬菜、當令現流海鮮、果汁、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點，趕緊邀請親朋好友一同享用超值美饌!

雲軒西餐廳「頂級牛排吃到飽」活動，由雲軒西餐廳行政主廚王輔立將頂級牛排以餐廳獨特的兩段式烤爐、選用來自南投的相思木進行碳烤，讓木頭香因高溫散發出來而滲入牛肉內，為牛排增添了獨特香氣，實實在在的呈現何謂色、香、味俱全，創造多重口感風味，搭配無限量供應的用餐形式，是喜愛頂級牛肉的饕客絕對不容錯過的超值美味饗宴!

「雲軒西餐廳頂級牛排吃到飽振興方案」用餐方式說明: