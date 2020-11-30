【中國資金斷鏈潮】不只半導體項目缺銀子　BMW中國夥伴華晨宣布「破產」新車照上

華晨雷諾金杯公司市場總監在24日記者會上介紹全新商用車（圖片翻攝自華晨集團官網）。 華晨雷諾金杯公司市場總監在24日記者會上介紹全新商用車（圖片翻攝自華晨集團官網）。

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）德國豪華汽車製造商BMW集團的中國合資夥伴「華晨集團」，近日因無力支付供應商一千萬人民幣欠款，上周被中國法院正式宣告破產，同一時間，集團還有新車正在發表。

中國今年來屢傳知名企業資金斷鏈，災情橫跨各產業，包括近年資金瘋狂湧入的半導體業、及長期熱門的房地產業等；11月則有知名汽車集團華晨，坦承籌不出錢，無力支付供應商貨款，讓法院宣告破產。11月20日，瀋陽市中級人民法院裁定受理債權人格致汽車對華晨集團重整申請，華晨集團正式進入破產重整程序。

媒體報導，中國華晨集團因與德國BMW等歐洲知名汽車品牌合作而大紅，不過，集團今年來不斷遭爆料財務狀況惡化無力償債，有嚴重信用危機。華晨集團11月中公告坦承其債務違約金額合計65億元人民幣，逾期利息合計1.44億人民幣，銀行團也不敢再授信華晨，因此影響其償債能力，包括對供應商的貸款，以及公司債券。一名公司債券持有人向中國經濟周刊表示感覺受騙！

身為遼寧省重點國企，華晨今年以來資金緊張傳言不斷，但公司卻睜眼說瞎話，不僅未發風險提示，今年8月更發公告，稱會「屢行國企職責，按時兌付到期債券」。如今，儘管帳面上資產大於負債，華晨就連一家供應商的1千萬人民幣汽車模具貨款也付不出來，遭苦主格致汽車告上法院申請破產重整，法院上周判決宣告集團進入破產重整程序。

華晨汽車集團曾與德國 BMW 等知名歐洲汽車品牌合作來拓展中國市場，在 2018 年號稱實現了2千多億人民幣的營收。華晨旗下還有「中華」、「金杯」、「華頌」三大自有汽車品牌，以及「華晨寶馬」、「華晨雷諾」合資品牌，集團還跨足汽車商務租賃公司。不過，華晨集團負責人表示，重整只影響集團的自主品牌，但無涉合資品牌寶馬、雷諾。

北京商報報導，合資後全新首款「華晨雷諾金杯」輕型商用車24日發表，華晨雷諾金杯回應其與華晨集團為獨立法人實體，並不影響營運；另外，2018年合資成立的華晨新日新能源汽車，也號稱在打造五款新車，預計2025年實現年產銷15萬台。