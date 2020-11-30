疫情重創電影業 《古魯家族2》感恩節全美票房仍破4億台幣

動畫電影《古魯家族2》趁著感恩節檔期，五天內仍有1420萬美元（約4億台幣）的票房。(圖/美聯社) 動畫電影《古魯家族2》趁著感恩節檔期，五天內仍有1420萬美元（約4億台幣）的票房。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）今年3月美國疫情迅速惡化，戲院幾乎全關，至今情況依然嚴峻，紐約與洛杉磯2大票房重鎮中，仍有3成的電影院停業。動畫電影《古魯家族2》憑藉感恩節檔期，以及電影上映策略，五天內就進帳1,420萬美元（約4億台幣）票房，而台灣的上映日期為上周五(27日)。

在疫情期間，片商為了吸引觀眾，特地將許多電影的上映時間延後，並安排在連續長假前，像是鬼才導演諾蘭（Christopher Nolan）於八月上映的《天能》，就選在勞動節假期間上映。其第一週的全美票房為2020萬美元（約5億6千萬台幣）。華納兄弟影業表示，在影城大量關閉的情況下，這已是不錯的表現。此外，為避免強檔電影互相競爭，造成疫情外的票房衝擊，《神力女超人1984》的上檔時間因此五度延期，片商表示確定會在聖誕節檔期上映。

美聯社的報導指出，根據北美原先的電影上映規則，影片在院線播映90天後，才能在網路串流平台或電視隨選頻道中開放觀看。不過因為實體影業受到疫情重創，現在許多電影在院線播映17天後就上架線上媒體，環球影業的《古魯家族2》也依循該原則，盼能於聖誕節前，綜合線上與線下票房，進帳至少2,000萬美元。

同樣在感恩節檔期上映，去年的《冰雪奇緣2》在當週就迎來超過1億美元的票房，同期的《鋒迴路轉》也賣出超過4千萬美元的佳績，和今年相比可見疫情影響之嚴重。此外，影片上映17天後即可轉移線上的新規定，也顯示許多片商正抓住機會投入串流平台的懷抱。