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香港研發新冠病毒噴鼻式疫苗 預計12月臨床試驗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/30 16:00
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）香港大學與中國合作研發的一種2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）噴鼻式疫苗，最快於12月開始測試，並預計3個月內完成第一期臨床試驗。

香港頭條日報今天引述港大內科學系傳染病科主任孔繁毅說，這種噴鼻式疫苗已進入最後準備階段，正準備向港大倫理委員會和衛生署申請臨床試驗准許。

他說，待取得兩項批准後，預計最快12月開始邀請100人進行第一期臨床試驗，並在2至3個月內完成。

他亦提醒民眾，時序踏入冬季，一旦有患者同時感染流感及新型冠狀病毒，將增加病毒傳播率，並加重肺炎病情，現階段先接種流感疫苗，起碼可以降低雙重感染風險，呼籲民眾不論男女老幼都要盡早接種流感疫苗。

《香港01》報導，香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室9月時曾宣布，與廈門大學、北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗，已獲中國國家藥品監督管理局批准，展開臨床實驗。港大表示，這是目前唯一進入臨床實驗的鼻噴式新冠肺炎疫苗。

報導引述港大的說明，研究團隊利用類似製備流感病毒疫苗的疫苗技術平台，製備疫苗種子，包括利用類雞胚生產系統、細胞工廠，或細胞發酵罐等進行大量培育。疫苗可以噴鼻式運作，能同時針對新冠狀病毒和流感病毒。

港大陳鴻霖教授團隊表示，該疫苗可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，激活局部粘膜免疫應答和全身性免疫應答，從而發揮高度針對性保護作用，也是目前唯一進入臨床實驗的鼻噴新冠肺炎疫苗。
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