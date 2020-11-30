與中國解放軍關係匪淺 中芯國際等4家中企遭美國列黑名單

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國總統川普即將卸任的同時，傳出他打算再將4家有解放軍的背景的中國企業列入國防部黑名單中，其中包括被中國政府視為晶片救命曙光的中芯國際（SMIC）。報導指出，川普此舉乃是為了在卸任前鞏固國內鷹派的對中政策，不至於因拜登上位而前功盡棄。

《路透社》報導，目前不曉得這份最新制裁名單何時會在《聯邦公報》（Federal Register）上公佈。

但是1份文件及3個消息來源皆指出，本次計劃列入黑名單4家中企中，包括製造晶片的中芯國際（SMIC）、中國海洋石油（CNOOC）、中國建設科技集團股份有限公司（China Construction Technology Co. Ltd）及中國國際工程諮詢公司（China International Engineering Consulting Corp），總計受到美國國防部黑名單影響的中國公司來到35個。

報導指出，上述4個中企被列入黑名單後，將限制其取得來自美國的投資，估計將加深美中之間的衝突與緊張關係。

中芯國際今年10月公開表示，遭美國商務部限制出口管制，部分美國設備、配件及原物料會受到限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。預計將影響公司未來經營及生產帶來不利影響。

路透社表示，目前相關單位尚未對此事做出回應。

《自由時報》報導，美國總統川普11月12日發佈行政命令，禁止美企或個人投資由中共解放軍控制或擁有的中國企業。該命令將於明年1月11日生效，正好在川普卸任前夕。

川普近期一連串對中國企業「蛇打七吋」的做法，加上美國兩大黨一致的「反中共識」下，被認為是強迫即將上任的拜登政府對北京當局採取強硬措施。