【有片】故宮跨界合作《故事宮寓》劇集5位男主角曝光: 莊凱勛扮水電工　劉冠廷扮神秘通靈者

曾拿下金鐘、金馬男配角的新生代演員劉冠廷，在故宮原創奇幻短劇「故事宮寓」中詮釋故宮古董「龍冠鳳紋玉飾」，是一名努力尋找穿越時空方法的通靈... 曾拿下金鐘、金馬男配角的新生代演員劉冠廷，在故宮原創奇幻短劇「故事宮寓」中詮釋故宮古董「龍冠鳳紋玉飾」，是一名努力尋找穿越時空方法的通靈者。（故宮提供）中央社

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【有片】超現實「故事宮寓」 徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵與瑞瑪席丹5大美女•化身故宮文物

2015年獲金鐘獎迷你劇集視帝的演員莊凱勛（圖），在故宮原創奇幻短劇「故事宮寓」中飾演西元前古董「蟠龍紋盤」，是名愛乾淨的水電工。（故宮提供）中央社

圖/National Palace Museum國立故宮博物院

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「故事宮寓」第二波預告開跑，五位男演員陣容今天(11/30) 全公開! 試想一下，當故宮文物變成人類，他們會是什麼樣子?

由電影「人魚朵朵」導演李芸嬋執導的系列短劇「故事宮寓」，繼宣布徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹參演後，再度釋出卡司華麗的男演員版前導預告。

故宮跨界合作影集「故事宮寓」今天(11/30) 公布的實力派新陣容，包括莊凱勛、李國毅、劉冠廷、林鶴軒、吳念軒5人化身「古文物」，劇中挑戰濕身秀、做菜一鏡到底，腦洞大開翻玩古董。

金鐘迷你視帝莊凱勛詮釋西元前古董「蟠龍紋盤」，是名愛乾淨的水電工，手上刺有與文物相同圖案刺青，拍攝前耗時3小時繪製。中央社引述導演李芸嬋說，「因為文物本身是盛水的容器，希望莊凱勛在現場洗澡」，她原本擔心莊凱勛無法接受，但莊凱勛不僅專業呈現角色，現場也和劇組玩得很開心。

金鐘金馬男配角劉冠廷飾演全劇最神秘角色「龍冠鳳紋玉飾」，是一名努力尋找穿越時空方法的通靈者。劇中一場泡水戲，劇組雖然為劉冠廷不斷注入熱水，但他仍是泡到臉色發白、全身發抖，依舊敬業努力做到最好，讓李芸嬋相當感動。

李國毅則飾演故宮國寶「翠玉白菜」，劇中得以一鏡到底、3顆長鏡頭拍攝方式，示範3道料理一氣呵成製成。

在螢幕前向來話多的林鶴軒（大鶴），卻化身超「省話」的「谿山行旅圖」一角，讓大鶴直呼看到劇本很緊張，「因為台詞很少，每一句話都只有4個字，讓我不知道該用什麼口氣來說比較好」。

吳念軒飾演的古物「皇帝奏摺」則貫穿全劇，看似跟很多名「住戶」對話，但真實拍攝時只有他自己一個人在演，他笑言得想像在跟幾樓的人講話，「因為喊得力道會不太一樣」。

「故事宮寓」更邀請兩名金馬獎最佳美術擔綱幕後設計，主場景由「返校」、「消失的情人節」王誌成操刀，耗資新台幣200萬元，打造出9間獨一無二的文物套房；主角充滿文物質感與奇幻華麗的服裝，則由「人魚朵朵」王逸飛打造，帶給觀眾猶如電影般的觀影質感。

全劇描述住在「故事宮寓」的頂樓房客，是一名有回到未來能力的通靈者，而穿越時空的隧道口，就是頂樓套房間刻有龍冠鳳紋圖案的浴室。在大廈與外界聯繫的橋被大雨沖壞，又面臨停水之際，住戶們對頂樓不時傳來的水聲相當好奇。

「故事宮寓」將於12月中在myVideo、八大電視、公共電視及LINE TV聯合播出，廣播版則在News98獨家播出。