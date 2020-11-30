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伊朗核武之父遇刺細節曝光 遙控機槍三分鐘奪命

伊朗將矛頭指向以色列，部分人士指幕後有美國授意

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/30 14:59
伊朗首席核子科學家法克里薩德（右）(圖/美聯社)  

伊朗首席核子科學家法克里薩德（右）(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）伊朗首席核子科學家、核武之父法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日在首都德黑蘭附近遭到暗殺，伊朗揚言報復，區域緊張情勢隨之升高。如今暗殺行動細節首度曝光，他是遭遠端遙控機槍掃射，而非先前傳出的刺客伏擊。

CNN引述伊朗半官媒《法斯通訊社》（Fars News Agency）報導，法克里薩德當時與妻乘坐一台防彈轎車，另有三台保鑣車輛隨行。途中法克里薩德疑似聽到一輛車遭子彈擊中，便下車查看。

就在此時，一輛停在150公尺外的日產汽車（Nissan），突然透過遙控機槍朝他掃射，法克里薩德身中三槍，送醫不治，隨扈也中彈。Nissan隨即自爆，整個行兇過程歷時不過三分鐘。

伊朗核武之父遇刺細節曝光 遙控機槍三分鐘奪命
行刺現場畫面（圖／美聯社）

伊朗將矛頭指向宿敵以色列，外長查瑞夫（Javad Zarif）直言以色列脫不了干係。他連日來在推特用了英文、中文、俄文、阿拉伯文、法文等多國語言譴責此一惡行，要求國際社會阻止此類懦弱暗殺、恐怖主義行徑。

衛報》報導，伊朗強硬派媒體甚至在社評中呼籲政府對以色列發動攻擊，因「以國、美國現在對軍事衝突毫無準備。」此一行刺時機甚為敏感，部分人士認為，此乃以色列在美國總統川普授意下所為，旨在讓新任總統拜登無法與伊朗重修舊好。

根據美國國務院與國際原子能總署，法克里薩德是伊朗核子技術發展的關鍵人物。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）2018年曾表示，法克里薩德就是伊朗秘密核武計畫「阿瑪德計畫」（Project Amad）的主持人。
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