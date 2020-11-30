台中捷運試營運、通車恐再延？列車發現第2支軸心斷裂 市府要求北捷擴大檢測

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中捷運綠線日前發生列車異常後22日起暫停試營運，台中市政府今（30）日表示，在完成列車檢測後，27日發現其中1支軸心竟也出現斷裂狀況，已要求北捷局擴大檢測，試營運與通車時程恐再延後。

台中捷運綠線第17列車21日發生連結器軸心斷裂，台中捷運公司除立即宣布22日起暫停試營運，並要求施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工逐一檢測所有電聯車連結器軸心，不能只針對故障列車暫時停駛做個案檢視，而是將所有列車一併停駛，就是希望全面檢測，找出問題、查明原因。

台中市政府昨天召集北捷局、川崎重工及中捷公司討論檢測結果，然而北捷局的說明未能讓中市府滿意，中市府今天表示，安全不容妥協，已要求北捷局擴大檢測、再提方案，安全才能通車。

中捷公司董事長林志盈表示，台中捷運綠線共有18列車、36支電聯車連結器軸心，北捷局及川崎重工自11月23日開始檢測，截至昨日共30支檢測正常，其餘6支因拆解困難未能檢測，北捷局將直接以檢測合格的新品替換。

然而，因拆解困難未能檢測的6支連結器中，於27日竟發現其中1支軸心出現與首起斷裂相似的狀況，兩列車均由日本原裝進口。

對此，林董事長強調，市府擔心此為「系統性」問題，不能排除任何可能，因此要求北捷局針對設計、材料、製造、安裝四大面向系統性檢查，甚至與日本、美國原廠直接視訊進行操作過程說明，確保市民安全，不是換成新品就能解決。

交通局長葉昭甫說明，北捷局原訂12月7日提初步調查報告，因中市府要求擴大檢測，報告日程將往後延。他強調，安全是最高原則，市府只有在安全無虞的情況下，才會同意捷運綠線恢復試營運或通車，相關時程恐再延後。