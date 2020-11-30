更新【突發】台灣南投奧萬大中型巴士翻車•1死20人輕重傷　疑剎車失靈釀禍

一輛中型巴士30日行經奧萬大聯外道路，在一處彎道翻車，車輛滑到對向車道。（民眾提供） 中央社 一輛中型巴士30日行經奧萬大聯外道路，在一處彎道翻車，車輛滑到對向車道。（民眾提供） 中央社

更新時間: 2020-11-30 16:43

首次發稿: 2020-11-30 14:01

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高統遊覽車公司林姓司機今天(11/30) 駕駛中型巴士搭載20人，從高雄出發前往南投一日遊，中午時在奧萬大聯外道路翻覆，警消救出21人，其中1死、5重傷、15輕傷。林姓駕駛說，煞車失靈，當時踩不到煞車。

南投縣政府消防局今中午12時36分獲報指出，一輛中型巴士行經仁愛鄉奧萬大的大安路發生翻車事故，立即調派日月潭、集集、魚池、中心碑、埔里、草屯、水里、仁愛8個分隊趕往搶救。

消防人員到場後，發現車輛翻覆，且有多人受困，陸續協助21人脫困送醫，其中1人已明顯死亡未送醫，另20人輕重傷。

林務局南投林區管理處表示，經調查為高雄市忘憂草旅行社前往奧萬大1日遊，於奧萬大聯外道路1.5公里轉彎處翻覆，車上司機及領隊共21人，事故地點附近無施工，事故原因仍待警方調查。

林姓駕駛表示，當時車輛煞車失靈，他踩不到煞車，沿路擦撞護欄減速，但否認車速過快，認為是煞車失靈造成事故。

南投縣警察局仁愛分局副分局長涂瑞湮表示，事故造成1人當場死亡未送醫，另外5人重傷，其餘15人輕傷，埔里基督教醫院收治9人、台中榮民總醫院埔里分院收治11人，駕駛經醫院抽血檢驗，確定無酒駕，事故原因警方仍在調查。

公路總局表示，經清查車輛、駕駛人狀況，事發車輛屬於高統遊覽車公司，大客車定檢及林姓駕駛人資格均符合規定，林姓駕駛無酒駕紀錄。

首次發稿: 2020-11-30 14:01

【突發】台灣南投奧萬大中型巴士翻車•1命危20輕重傷 疑剎車失靈釀禍

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）一輛中型巴士今天(30日) 中午左右行經仁愛鄉奧萬大的大安路發生重大事故，中巴翻覆在路面，車內含司機共21人已脫困。

據了解這輛中型巴士30日行經奧萬大聯外道路，在一處彎道翻車，車輛滑到對向車道。中央社報導，其中1人獲救時呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另20人輕重傷，先後送醫。

《聯合》報導，傷者均送往山下埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院等醫院進行救治。

《自由》報導，這輛23人座中型巴士上午由高雄市出發，搭載民眾前往仁愛鄉奧萬大森林遊樂區旅遊，行經親愛部落往奧萬大森林遊樂區聯外道路1.5公里下坡彎道路段，司機發現車輛煞車失去功能，車速愈來愈快，車輛隨即翻覆。