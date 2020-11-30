新版台灣護照1／11發行　編號前100號護照將抽籤選出

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部在9月初公布新版我國晶片護照設計樣式，以提升護照封面的「台灣」辨識度，而據外交部最新消息，新版護照將於明（2021）年1月11日正式發行。

外交部今日表示，新版晶片護照訂於明年１月11日正式發行，不論於國內或駐外館處均可提出申請，新版護照規費仍維持每本新台幣1,300元（未滿14歲孩童每本新台幣900元），申辦護照條件及流程皆同以往，並沒有改變。

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外交部表示，民眾手上仍然有效的護照無論效期還有多久，都可以申換新版護照，如不申換也無需擔心，可以持續使用至護照效期截止日；外交部已請我國駐外館處通知各國政府、機場港口海關、移民局、國際航空運輸協會（International Air Transport Association），以及各家航空公司等，給予持用新版護照國人通關便利。

外交部表示，新版護照發行當日到外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處完成送件的申請者，除可獲得限量精美小禮物外，當天中午12時前於國內上述各地點完成送件，還有機會申領到編號前100號的新版護照；外交部將於當日下午以電腦抽出，並於外交部網站公告結果。

新版護照封面在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，將英文正式國名「REPUBLIC OF CHINA」縮小並環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。