印度成新冠肺炎甩鍋新對象！ 中國研究：其醫療體系差才無人注意首次病毒傳播

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎首例通報確診即將屆滿一週年，中國將疫情起源從最初的華南海鮮市場，逐漸透過大內宣「擴展」至美國、義大利、冷凍鮭魚及豬腳等。現在中國科學院研究聲稱，武漢肺炎事實上起源於印度，透過動物傳染給人類後，2019年冬天才在中國武漢爆發。

由中國科學院的上海生命科學研究小組11月17發佈在醫學期刊《刺胳針（Lancet）》，以「The Early Cryptic Transmission and Evolution of Sars-CoV-2 in Human Hosts」為題，研究人員認為，病毒在進行複製的過程中，其去氧核糖核酸，也就是DNA，都會產生非常微小但確實存在的變化，因此利用親緣分析法（phylogenetic analysis），通過觀察突變最小的病毒樣本，可以追溯到病毒的源頭究竟是來自哪裡

研究小組表示，在鎖定美國、澳洲、義大利、俄羅斯、希臘、捷克、印度及孟加拉等8個國家中，印度及孟加拉的病毒突變程度相當小。

此外，印度及孟加拉皆為中國鄰國，因此第一波的病毒傳播有可能就發生在這兩國中。

一名印度婦女正在接受採檢（圖/ 美聯社）

研究小組表示，2019年5月印度北部經歷有史以來第二長的熱浪，導致水資源嚴重匱乏，許多野生動物，例如猴子為爭奪水源而增加與人類的接觸，從而將新型冠狀病毒傳播給人類，再經由全球航運造成大流行。

研究小組聲稱，因印度醫療體系差，而年輕人口就算染病，顯現的的症狀也較輕微，才導致無人發現該病毒的存在，因此發生大流傳。

研究報告最後總結道，「該病毒在進入中國之前，可能已經經由歐洲傳播，由此看來，新型冠狀病毒肺炎導致全球大流行是不可避免的，在武漢流行只是過程的一部分。」

中國武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19, 俗稱武漢肺炎）以來，中國衛健委在爆發之初宣稱病毒來自當地華南海鮮市場市場，宣稱「有限度人傳人」，疫情可防可控，卻在1月23日突然封城武漢，消息提前走漏，導致武漢50萬民眾透過陸運及空運集體出逃，在此之後全球各地相繼傳出新型冠狀病毒肺炎確診個案，疫情一發不可收拾。

中國外交部發言人趙立堅3月份在推特上指控美軍將新型冠狀病毒帶到中國，導致武漢肺炎爆發後，中國官方似乎找到擺脫污名的方法，先是在大內宣中，將「病毒起源」甩鍋到美國、義大利及歐洲等國頭上。

在習近平宣佈「抗疫成功」後，爆發的各地疫情只能「政治正確」地甩在「進口鮭魚」、「冷凍豬肉」上。

如今將甩無可甩的「鍋」扣在與之交惡的印度頭上，也顯示中共政府已黔驢技窮。