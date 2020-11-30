〈時評〉2021年台灣防疫應以「開放國境」為最高戰略

中央流行疫情指揮中心日前公布，秋冬防疫專案將於12 月1日起上路，入境台灣或轉機旅客需檢附3日內核酸檢 驗報告才可登機，部分旅客趕在新制實... 中央流行疫情指揮中心日前公布，秋冬防疫專案將於12 月1日起上路，入境台灣或轉機旅客需檢附3日內核酸檢 驗報告才可登機，部分旅客趕在新制實施前返台，讓桃 機近日入境人數短暫增加。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年11月29日 (來源 中央社)

全球在2020年底進入新的防疫關鍵階段，也就是疫苗即將成為新的抗疫武器。哪個國家擁有足夠的可信賴疫苗量，就可越快脫離封鎖恢復經濟。所以現在多種評比各國防疫表現的告示牌，都已經將可以獲得疫苗的數量列入評比項目，台灣在其他的表現都名列前茅，但在獲取疫苗上卻是嚴重落後。這是台灣在2021年的最大隱憂，也就是台灣是否能在最後的「抗疫馬拉松」持續領先?更重要的是與經濟有關的「開放國境」，台灣是否能及時趕上進度?嚴重挑戰執政黨的領導力。

日本是在這波「開放國境」方面不斷追找出路的國家，原因是日本希望明年一定可以在7月如期進行延遲一年的東京奧運。日本是現今獲取新冠病毒疫苗最多來源的國家，這是一項強有力的抗疫王牌，日本已經掌握先機。目前日本正在整理戰場，並且訂出戰略目標，就是明年春天，世界的疫情穩定緩解，而且日本的醫療系統有充足的準備，不會被崩盤，日本就會提出東京奧會在7月召開的承諾，事實上，國際奧會最近訪問日本，也是持有相同的信心。

日本醫學專家大量投入這個為2021東奧暖身的各種實兵操演，最近日本舉行各種國際單項運動賽事，如體操，讓日本的奧運選手有機會在真實競技場上，試試自己的身手。這樣的賽事，都有充分的「醫護防疫泡泡」，包括每個單項限制選手數30人，而且每天都對選手進行PCR檢驗，而觀眾限制在2000人。這種實戰很成功，讓運動賽事平安舉行完成，沒有任何疫情傳播。

不過，日本也知道，如果7月奧會在東京舉行，將面對的是33項運動，總共有超過10000名選手，其防疫的挑戰非同小可，但日本官民合作，正在往這個目標前進。而疫苗正是明年初的決戰重大關鍵。日本現在最積極的項目是，他們要開放國際旅客來日本觀賽，而目標是如何才能免除入境隔離14天的限制。這一切前提，只有在疫苗廣泛施打，才能保証奧運運作順利。

除了日本的努力之外，美國是另一個非常用力抗疫的國家。其動作比日本更快，很值得參考。

美國已經公佈其疫苗施打計劃，用的是Pfizer與Moderna兩家生產的疫苗，由美國官方認可的EUA緊急使用授權，將在今年12月及明年1月進行第一階段的注射計劃，首波給四大優先人員施打，分別是第一線工作人員，相關醫藥人員，65歲以上長者與身體有情況人士。2021年2月與3月起，每月疫苗可以生產到達3000萬劑。4至6月則可進入普遍施打，年輕人及其他健康人口全部進入施打計劃，7至9月則所有的成年人都可得到疫苗注射。10至12月，預計百分75的人口已經打過疫苗，全美建立「群體免疫(herd immunity)」的環境。

日本也已經証實，他們明年也可以拿到4種生產中的疫苗，預計施打計劃將很快展開，所以日本也將是一個有望建立「群體免疫」的國家。美國的經驗將對日本有極重大的激勵。他們的目標一致都是開放、開放、開放。

這是真正第一流國家的科技實力與國家計劃實踐力。台灣最近所發佈的所謂「秋冬專案」，不但不是往開放的方向走，反而是進一步封鎖限制，原先的計劃竟然引發法律專家質疑，有違憲的顧慮，執政者不能不有所警覺。事實上，民進黨的領導層最近的民調不斷往下跌，而且有人已跌破四成。才不到一年，支持度從逾六成向下跳水，有關防疫的大戰略已到了必需改弦易轍的時候了。