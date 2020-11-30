骨鬆三部曲「痛得要命」才知大條了！ 醫師提三大症狀預防 骨鬆三部曲「痛得要命」才知大條了！ 醫師提三大症狀預防

【健康醫療網／記者林怡亭報導】骨質疏鬆是多數人終其一生都會得到的疾病，但不痛不癢的骨鬆，常是在嚴重骨折後才被察覺，高雄榮總復健部主治醫師劉亦修表示，骨鬆骨折會經歷三部曲，多數先手腕骨折，其次為脊椎，最嚴重則是髖關節骨折，臨床上有多數患者都是出現髖關節骨折而住院手術，才發現自己有骨鬆，積極治療。劉亦修提醒，骨鬆雖然不痛不癢，事實上是有跡可循，身高變矮、駝背、下背痛等症狀多是骨鬆發出的警訊。

骨質疏鬆悄悄上門 注意三大異狀

骨鬆可分為原發性骨鬆、續發性骨鬆，造成原發性骨鬆，「老化」是最主要的原因，續發性則是因為其他內科疾病，如糖尿病、肝病、風濕免疫疾病，或生活上過量飲酒，又或是長期服用類固醇等因素所致；劉亦修醫師表示，骨質疏鬆雖然是「悄悄地」上門，但是當身體出現三大異常現象時，就得提高警覺。

（1）一年內身高縮水3公分

第一是，一年之內身高減少3公分，劉亦修醫師解釋，隨著年紀增長，人體椎間盤髓核的水分就會流失，進而影響身高，身高一年內變矮一點點，都是可接受範圍，一旦矮大於3公分，就不單只是水分流失的問題，得懷疑是脊椎壓迫性骨折所致。

（2）駝背

第二是駝背，醫師建議，應自我檢測是否駝背，除了從外觀可以窺知一二，也可雙腳跟、背部、頭部緊靠牆壁，若是後腦杓的枕部沒辦法貼牆，就可以懷疑自己已經駝背，很可能是骨鬆引起了胸腰椎壓迫性骨折。

（3）莫名下背痛

第三是不明原因下背痛，特別是長期下背有著「悶痛感」，就得懷疑可能是骨鬆引起的脊椎壓迫性骨折。醫師提到，照脊椎側面X光即可確診是否有壓迫性骨折。臨床上也常發現病患因為下背痛，在照射X光後才知道自己已經脊椎骨折了。

骨鬆三部曲 長輩骨折才知骨鬆了



劉亦修表示，國人目前對骨質疏鬆認知還不夠，常常都要等到嚴重骨折，「痛到影響生活」才願意正視骨鬆，骨鬆引起的骨折通常會有「三部曲」，五十歲左右跌倒發生手腕橈骨骨折，手術成功但卻沒診斷及治療骨鬆，六十歲左右發生脊椎骨折開始注意，七、八十歲發生髖關節骨折才後悔當初沒有及早診斷並治療骨鬆。

劉亦修表示，骨鬆骨折發生第一次後，後續的骨折發生率是以倍數成長，等到發生髖關節骨折，根據統計，第一年死亡率高達20％，五年後死亡率達到50％，臨床上多數民眾常因為骨鬆不會痛，或是沒有痛到影響生活，而疏忽治療。

骨鬆藥物須遵從醫囑 持續治療

劉亦修表示，目前骨鬆治療以藥物搭配運動為主，目前藥物的選擇非常多，口服或針劑，而針劑也分為短效或長效，會依照患者的條件給予藥物；其中針劑短效或長效的選擇。長效型藥物可以增加患者的醫囑遵從性，減少就醫次數。

患者也要同步增加攝取鈣質及維他命D，以及增加運動的頻率，劉亦修醫師表示，定期治療能夠逐漸增加骨質密度，並減少一半未來骨折的發生，但是一定要持續有藥物、鈣、維他命D及運動，才是最佳的治療處方。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48238/

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