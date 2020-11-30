香港男星黃秋生台北信義區餐車亮相　美食環遊台灣交朋友下一站：台南

「開著餐車交朋友」實境秀已於28日開拍，主持人為(右起):黃秋生、林柏昇及宋柏緯(圖/官方臉書) 「開著餐車交朋友」實境秀已於28日開拍，主持人為(右起):黃秋生、林柏昇及宋柏緯(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)黃秋生不賣人肉叉燒包了！實境秀「開著餐車交朋友」首站開往台北信義區，黃秋生端出義大利麵和大家「交朋友」，下一站將前往台南。

LINE TV原創實境秀「開著餐車交朋友」由香港男星黃秋生、台灣男藝人林柏昇及宋柏緯擔綱主持，將親自下廚走訪台灣各大城市，利用特色美食和大家搏感情交朋友，28日適逢節目開鏡，在台北信義區吸引人潮。

有趣的是，以驚悚電影「八仙飯店之人肉叉燒包」走紅的黃秋生，此次不賣人肉叉燒包，反擔任起「下麵」主廚，餐車推出的義大利麵供不應求。

「開著餐車交朋友」官方臉書表示，活動首站於信義區松仁路90號登場，許多民眾不畏雨勢撐著傘前往現場「交朋友」，本次活動收入將全數捐給兒福聯盟─孩子的守護者。

聯合報導，明星主廚們幾經討論後，首波端出菜色「羅馬礦工培根義大利麵」，但沒多久就出現出餐速度太慢的問題，完全消化不了排隊人龍，因此緊急改變菜單，換成橄欖油拌清炒義麵，速度馬上提升兩倍。此外，料理售價350元直接被刪掉，免費提供給民眾嚐鮮，並鼓勵粉絲掃碼用LINE PAY捐款給兒福聯盟。

中央社問及黃秋生是否考量移民台灣，他說，有工作的地方就去「工作多了就留下，很自然，起碼這一個半月是移民過來了」，並透露拍完後會再多留一個多月處理事情，包含也會和朋友討論開餐廳事宜。

黃秋生於30日臉書上透露，「開著餐車交朋友」下一站將前往台南，並會帶來虱目魚粥。消息一出吸引不少粉絲留言，「台灣只有21縣市，這樣只能做21集，但是台灣有319個鄉鎮...」、「開著餐車遊台好浪漫喔！」、「會不會到花蓮來？」等，可見餐車熱度。



餐車提供的「羅馬礦工培根義大利麵」價錢被劃掉(圖/開著餐車交朋友臉書)