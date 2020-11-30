台灣「秋冬專案」防檢驗報告造假　莊人祥：嚴加辨識、開放檢舉•違者最重罰15萬

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）12月起來台旅客登機應提供核酸檢測報告，但各國檢驗品質參差，也可能造假。疫情指揮中心將對造假嚴加辨識，開放民眾檢舉，違者依傳染病防治法第58條開罰新台幣1萬到15萬元。

中央流行疫情指揮中心27日公布新增14例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，其中13人為移工且入境時都持有陰性證明文件，外界質疑有造假可能性。

指揮中心指揮官陳時中29日下午出席罕見疾病獎助學金頒獎典禮，接受聯訪時說，邊境將迎來返國潮，指揮中心嚴陣以待，但也坦言檢驗報告品質參差、造假，是目前最棘手難題。

中央社引述指揮中心發言人莊人祥29日下午在疫情記者會中指出，印尼移工出發前檢驗陰性、來台後確診有2種可能性，一是檢驗時仍在疾病潛伏期，二是已經發病一段時間進入時陰時陽階段，很難斷言是當地檢驗有問題，且12月前入境移工大多是因應仲介、雇主要求，自願性提供檢驗報告，並非官方強制要求，結果也僅作為參考。

《聯合》引述莊人祥說，目前移工都是志願提供檢驗報告，並無沒有強制，所以有人提供的是病毒核酸檢測報告，有人提供血清抗體報告，有人是抗原快篩報告，12月1日起將要求都要提出核酸檢驗陰性證明。

莊人祥表示，以28日新增的境外移入病例為例，就提供了3種不同的報告，有5例給提供的是血清抗體報告，一例是給抗原快篩報告，只有一例是核酸檢測報告，「所以除了檢驗（品質）到底好不好，也要知道他們提供的到底是麼樣檢驗。」

秋冬防疫專案將於12月1日起上路，所有入境者登機時都須提供3日內陰性證明報告，如何辨別檢驗報告真偽、檢驗品質等，成為防疫難題。

莊人祥坦言，檢驗報告造假問題確實很難避免，12月起將從收到的報告中嚴加檢視，找出可能造假的範例，以供未來辨識，民眾若知道有人刻意造假檢驗報告，也可以向指揮中心檢舉，若證實偽造將依法處理。

另有專家指出，各國研判有無確診的核酸檢測循環閾值（Ct值）標準不見得和台灣相同，即便他國判定為陰性，在台灣不見得也是陰性，建議開放入境後自費採檢，或比照移工在檢疫期滿前採檢。

莊人祥說，世界各國大多將Ct值標準訂在35至40之間，數值愈小，代表病毒量愈高，台灣的標準則是35，檢驗結果應該不會相差太遠。

他並說明，指揮中心之所以針對印尼移工採取檢疫期滿前採檢的措施，主要是因為移工大多要到社福機構照顧年紀較大的長者，才會希望更確實採檢。若非如此，目前已知感染者發病10天後就不具傳染力，現行14天集中檢疫加上7天自主健康管理的檢疫規定，就能有效避免社區感染。

印尼已成境外移入輸出病例第二大國，勞動部次長林三貴近日受訪時表示，若印尼疫情嚴峻，不排除全面禁止輸入印尼移工。

莊人祥說，指揮中心持續針對印尼移工確診率高的問題和勞動部展開討論，將滾動式檢討政策，若有確定的政策會再向外界說明。