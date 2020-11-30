東北季風持續在台灣發威　出門需添加衣物、帶傘

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）東北季風持續增強，全台除了日夜溫差大之外，中央氣象局今（30）日也針對東北部地區發布大雨特報。

氣象局表示，今、明（１）兩日受到東北季風影響，北部、東北部及東部地區天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大，這樣的天氣預計持續至週日（6）。

氣溫部分，北部地區未來一週最低溫度16度，最高26度，東北部地區16至22度，中部地區16至28度，南部地區18至29度，東部18至25度；離島澎湖與金門最低溫度分別是19與16度，最高溫度皆為24度，馬祖地區低溫13度，最高溫19度。

東北季風也將持續帶來雨勢，氣象局指出，基隆北海岸、台灣東北部地區，以及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，而週三（２）至週日則仍有局部較大雨勢；北部、東部、東南部地區及恆春半島今明兩日有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象局稍早也透過臉書表示，時序即將進入12月份，可以預見大陸高氣壓帶來冷空氣使得天氣偏涼、偏冷的時間會愈來愈頻繁，溫暖的時間也會相對減少，民眾應多注意氣溫變化，並適當添加衣物。

氣象局提及，台灣北部、東半部地區位處東北季風迎風面，降雨機率持續偏高，民眾外出需準備雨具備用，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯且降雨時間較連續，戶外活動也請準備雨天備案。

氣象局今早也針對西部、東南部及離島地區發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。