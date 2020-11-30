【武漢肺炎】台灣11/30遽增24例境外移入個案　與「秋冬專案」前返國潮有關?!

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【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11/30) 上午宣布新增24例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎）境外移入病例，創近期新高，下午3時30分將召開記者會說明，國內累計病例數達675例。

由於中央流行疫情指揮中心日前公布12月1日啟動秋冬防疫專案，入境台灣或轉機旅客需檢附3日內核酸檢驗報告才可登機，部分旅客趕在新制實施前返台，讓桃機近日入境人數短暫增加。確診病例是否因此暴增? 仍有待指揮中心說明。

中央社29日引述移民署國境事務大隊表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒影響，桃園國際機場入境人數從年初銳減，隨著秋冬防疫專案即將上路，趕在新制實施前返國的民眾，讓桃機近日的入境人數出現短暫增加的現象，不過這樣的情形預計在新制上路後就會恢復原狀。

根據國境事務大隊統計，從8月至今，單日入境人數最多一次是出現在8月的2984人，其次是9月曾出現的2858人、10月曾有2517人，在疫情指揮中心宣布秋冬防疫專案後，11月27日的入境人數就爬升到3335人，28日雖然只有1464人，但29日預估入境人數約4352人，其中自美國返台人數占多數。

29日晚間自美國洛杉磯返國的女乘客表示，原本是預定12月4日回台，但是在洛杉磯的檢驗報告取得時間約需1 至3天，雖然很多醫院都說只需24小時，但目前得知的情況都會超過期限，由於不確定是否能在時間內拿到報告，為了避免上不了飛機才會選擇提早返台。

另一對夫妻說，在美國突然聽到秋冬防疫新政策，部分準備返台的僑胞都覺得恐慌，海外很多國人還搞不清楚政策內容，還有親友多次到醫院才拿到檢驗報告，雖然願意配合政策，但國外目前也充滿各種不確定性，只好提前回國，也希望政府在制定政策前，可以考量現況方便國人配合。