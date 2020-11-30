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好嗨！台灣華文朗讀節首度力邀美秀集團　狗柏曝和媽媽暖心互動成靈感來源

當搖滾遇上朗讀？2020華文朗讀節首度邀請獨立搖滾樂團演出，看似一動一靜的組合，卻意外發掘「美秀集團」與家人之間的暖心小祕密，也讓活動更加動人。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/30 10:11
華文朗讀節首度與樂團合作，讓朗讀活動走入LEGACY，傳遞不同的聲音力量(圖/華文朗讀節)

華文朗讀節首度與樂團合作，讓朗讀活動走入LEGACY，傳遞不同的聲音力量(圖/華文朗讀節)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)當搖滾遇上朗讀？2020華文朗讀節首度邀請獨立搖滾樂團演出，看似一動一靜的組合，卻意外發掘「美秀集團」與家人之間的暖心小祕密，也讓活動更加動人。

2020華文朗讀節以「為新日常而讀」命題，與美秀集團聯手推出的「音樂x朗讀特別企劃」中，活動從吉他手修齊的朗讀聲揭幕，修齊分享，「這本書是我十歲的時候，奶奶寫的。」

修齊說，任教高中國文老師多年的奶奶，擁有多本著作，對他的閱讀觀念造成相當大的影響，求學階段自己曾是朗讀的競賽好手呢！

好嗨！台灣華文朗讀節首度力邀美秀集團　狗柏曝和媽媽暖心互動成靈感來源修齊於華文朗讀節透露求學階段自己曾是朗讀的競賽好手(圖/華文朗讀節)

為呈現書內的情境，修齊特地換上西裝，在舞台上打造閱讀的溫馨角落，不時進行男女聲與童聲轉換，帶著現場觀眾回到故事中逃亡時代的氛圍，並延續這樣的感受，樂團開場第一首歌曲便安排「昨暝阿爸無轉來」。

終場以<馬克吐溫>畫上句點，主唱狗柏的媽媽從小常讀各種故事給他聽，一直到現在還是有這個習慣，看到有趣的文章，有意思的文字都會透過手機錄音與狗柏分享，這些日常的互動，也成為<馬克吐溫>的創作靈感與素材。

第八屆華文朗讀節首度與樂團聯手，「讀」進華山LEGACY，節目的規劃不約而同以親情與閱讀影響為主軸，60分鐘的演出，透過美秀集團獨有特色及源源不絕的熱情，讓觀眾忍不住一起「躁」起來。

【官方網站】 http://www.wordwave.com.tw/
【Facebook】https://www.facebook.com/wordwavefestival/
美秀集團
華文朗讀節
搖滾
文學

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