好嗨！台灣華文朗讀節首度力邀美秀集團　狗柏曝和媽媽暖心互動成靈感來源

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)當搖滾遇上朗讀？2020華文朗讀節首度邀請獨立搖滾樂團演出，看似一動一靜的組合，卻意外發掘「美秀集團」與家人之間的暖心小祕密，也讓活動更加動人。

2020華文朗讀節以「為新日常而讀」命題，與美秀集團聯手推出的「音樂x朗讀特別企劃」中，活動從吉他手修齊的朗讀聲揭幕，修齊分享，「這本書是我十歲的時候，奶奶寫的。」

修齊說，任教高中國文老師多年的奶奶，擁有多本著作，對他的閱讀觀念造成相當大的影響，求學階段自己曾是朗讀的競賽好手呢！

修齊於華文朗讀節透露求學階段自己曾是朗讀的競賽好手(圖/華文朗讀節)

為呈現書內的情境，修齊特地換上西裝，在舞台上打造閱讀的溫馨角落，不時進行男女聲與童聲轉換，帶著現場觀眾回到故事中逃亡時代的氛圍，並延續這樣的感受，樂團開場第一首歌曲便安排「昨暝阿爸無轉來」。

終場以<馬克吐溫>畫上句點，主唱狗柏的媽媽從小常讀各種故事給他聽，一直到現在還是有這個習慣，看到有趣的文章，有意思的文字都會透過手機錄音與狗柏分享，這些日常的互動，也成為<馬克吐溫>的創作靈感與素材。

第八屆華文朗讀節首度與樂團聯手，「讀」進華山LEGACY，節目的規劃不約而同以親情與閱讀影響為主軸，60分鐘的演出，透過美秀集團獨有特色及源源不絕的熱情，讓觀眾忍不住一起「躁」起來。

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