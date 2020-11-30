武漢肺炎疫情未歇 澳洲熱浪已飆破40度、野火一觸即發

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）隨著澳洲進入夏季，各地區氣溫紛傳創下歷年當月新高記錄。為防止去年山火悲劇再度發生，澳洲鄉村消防局針對新南威爾斯州部分地區發佈禁火令，務求遏止大火於萌芽階段。

綜合外媒報導，澳洲大城雪梨中央商業區等地，昨日氣溫飆破攝氏40度，而新南威爾斯州、南澳洲及維多利亞州北部氣溫也接近45度。

澳洲氣象局表示，預估這波肆虐新州及昆士蘭州的熱浪將持續5至6天。

新南威爾斯州鄉村消防局（The Rural Fire Service）29日針對州內東部、東北部地區發佈禁火令，禁止民眾在戶外使用火源。

去年澳洲爆發的大規模野火讓全球餘悸猶存，1200萬公頃土地遭大火燒毀、33人死亡，超過10萬隻動物死亡，被稱為「黑色夏天」。

不僅包括無尾熊及狐蝠種族因棲地被毀而數量銳減，雪梨市附近的一個約有150戶居民的城鎮也被野火吞噬。著名的世界遺產藍山國家公園遭野火波及，200公尺高懸崖邊出現火龍捲。

大火造成的有毒煙霧席捲大城雪梨，連地標歌劇院都「被消失」。塵埃與霧霾搶先一步籠罩雪梨，導致大批民眾因呼吸道問題掛急診。

由於天氣炎熱，許多澳洲民眾湧向海灘消暑，讓官方相當擔心好不容易壓下的武漢肺炎疫情又因群聚而再度爆發。