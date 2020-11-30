〈財經主筆室〉國際金價一舉跌破1800美元 該買還是賣？

新冠肺炎疫苗研發接連傳出好消息，樂觀氣氛讓投資人拋售黃金，國際金價走勢受到影響，上周國際金價更一舉跌破1,800美元，創下7月以來新低價位，加上美國總統選舉塵埃落定，白宮政權移轉不明朗因素消除，的確減緩了市場對黃金避險需求，不利黃金走勢，利空再添一樁，許多投資人都關心，黃金還可以買嗎？

疫情讓各國政府都採取激烈振興經濟措施，使得黃金價格不斷上漲，今年來期現貨價格都衝破2,000美元，8月更一度上漲至2,075美元創下歷史新高，但9月跌至1,849美元，上周更是跌破1,800美元。由於2011年時黃金在觸及1,920美元高點後回跌，其後連續反彈都受阻於1,800美元關口，今年突破2,000美元後，1,800美元就成為趨勢反轉重要標誌，如今金價跌破1,800美元，是否意味著金價就要開始反轉向下呢？

說到底金價走勢如此受到關切，就因黃金是今年疫情下重要避險工具之一，而台灣黃金交易量到底有多大？根據台銀貴金屬統計，台灣總共有17家銀行開辦黃金存摺，今年前3季黃金買賣量的確都爆大量，台灣持有黃金存摺的投資戶今年前3季共賣619億元，換算下來共賣出37.3公噸的黃金，寫下台灣推出黃金存摺以來歷史新高紀錄，已高於去年全年的31.3公噸，而前3季黃金存摺買入金額也不少，共達515億元，金額已達去年全年總和238億元的一倍以上，交易量的確相當驚人。

根據專家分析，今年國際金價會一路飆漲到每英兩2,000美元以上，買方主要都來自歐美高端投資人及機構投資人為主，亞洲市場雖然買賣量都有增加，但回售量則是大增，所以今年國際金價飆漲過程中，其實跟亞洲一點關係都沒有，亞洲的中國大媽、印度黃金大媽及台灣投資人相對比較冷靜許多，若不是來自亞洲賣壓比較大，今年的國際金價相信還可以漲的更多。

由此看來，歐美黃金買進量遠大於亞洲似乎與疫情脫不了干係，買盤多寡明顯反映出全球疫情的好壞，歐美地區是這次疫情最嚴重區域，買入黃金來避險資金的確就較亞洲為多，雖然亞洲利用黃金作為避險工具者也不少，但由於2013年黃金套牢戶成本大都落在每英兩1,600美元左右，今年黃金價格一路飆漲突破2,000美元價格，反成為2013年黃金存摺套牢戶的解套潮，尤其是疫情不如歐美來得嚴峻的亞洲黃金大媽們，手上能持有黃金至今者基本上都是獲利，自然趁漲勢下車獲利解套。

最近雖然很多新聞對黃金不利，但專家認為投資者應該等待塵埃落定，再對黃金的投資進行重大調整，畢竟要讓所有人都能獲得疫苗還有很長的路要走，根據專家預估，若是考量實際生產、運送與施打量能來看，即使到2021年的年底，全世界恐怕也只有不到1/10的人能夠施打疫苗，只要疫情無法獲得有效控制，全球經濟封鎖就沒有辦法完全解除。

疫苗的樂觀進展的確點燃了投資者對經濟復甦加快的期待，進而推動資金湧入風險更好的資產，削弱了無息資產黃金的吸引力，但距離疫苗上市仍有一段時間，風險偏好能持續多久？當然，若每個人都可以獲得疫苗時，避險工具或許就沒有如此重要，也許就是該出售黃金的時候。但目前各國債務龐大，估計10年內都很難真正改觀，通膨明顯呈長期上升趨勢，零利率和負利率短期仍將持續，展望黃金價格後市，多家研究機構預估黃金未來6~12個月價格來看，市場對這波黃金價格走跌，多視為拉回而非趨勢扭轉。