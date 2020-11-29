移民署臺北站邀新住民過感恩節　送口罩提醒12月台灣秋冬最新防疫政策

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「平安的在臺灣度過疫情」、「感謝所有幫助我們的人」。移民署臺北市服務站今天(11/29) 為新住民舉辦家庭教育活動，同時也藉由配合西洋感恩節的傳統慶祝節日，宣導政府秋冬防疫「洽公應戴口罩」等政策。

在進行感恩節火雞造型掛飾製作並手貼火雞留言板活動時，新住民們感謝臺灣防疫政策的成功並給予支持，讓他們能在臺灣安心過感恩節，「感恩臺灣!」。

美國籍新住民代表歐榮凱(Richard Odierno) 來臺8年，結婚3 年，他在活動中分享在臺生子育兒的美好生活回憶。(圖/移民署)

「THANKS FOR GIVING」。移民署臺北市服務站為使新住民適應來臺生活，每月均舉辦來臺適境、法令須知、健康照護及就業諮詢等課程提供給新住民參考，同時，為配合12月1日政府秋冬防疫政策的啟動宣導，臺北市服務站主任蘇慧雯致贈現場新住民每人一片口罩，提醒八大場域應配戴口罩，現場新住民朋友也表示，臺灣防疫的成功，讓他們今年能過感恩節，分享在臺美好回憶。

美國籍新住民代表歐榮凱(Richard Odierno)說著一口流利的中文，帶著妻小前來向在場的新住民們分享在美國過感恩節的習俗，歐榮凱提到在1620年代，英國人剛遷移到美國的那個時期，印地安人協助渡過寒冬、春來教導種植玉米，等到11月收成便準備菜餚，與印地安人分享感恩謝禮，已經有400 年的傳統，用來謝謝週遭的人們成就自己生活的好事。

歐榮凱說，美國的感恩節習俗就像是在臺灣過農曆除夕一樣，親朋好友聚在一起享用餐點，互相分享生活大小事，是個非常重要的節日。美國的感恩節餐桌上不外乎有烤火雞肉，土司布丁，地瓜泥烤綿花糖，馬泥薯泥醬汁配肉吃，四季豆加起司拌烤等餐點。

來臺8年的他，每一年都要準備感恩節餐與臺灣朋友歡聚，因為這些餐點重口味，所以會準備水果沙拉、蔓越莓果醬等酸的東西搭配特別清爽解膩，甜點南瓜派更是不可或缺。感恩節餐可以從當日下午3 點吃到晚上，是他與朋友分享在臺美好回憶的重要時刻。

國人董先生跟他的外籍配偶是首對參加臺北市服務站家庭教育活動的同性伴侶，他們在相識多年後，決定在臺灣這片自由、友善的土地上成家，也為本次舉辦的家庭教育活動增添多元成家的幸福。

移民署臺北市服務站本次邀請美國、荷蘭、日本、匈牙利、越南、印尼、緬甸、馬來西亞、菲律賓、英國等國籍新住民朋友，一起進行感恩節火雞造型掛飾的手作活動，以及感恩節祝願活動，參與的新住民及家人們在羽毛便利貼上寫上對彼此的祝福，現場充滿溫馨歡笑，讓初次來臺的新住民不僅學到在臺居停留的福利及相關法律知識，更帶著滿滿的感恩節祝福回家。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民家庭教育課程是為協助初次入境的新住民能快速融入臺灣生活，相關的法律諮詢更讓新住民清楚了解在臺生活權益；蘇慧雯也提醒，取得依親居留的新住民要注意中華民國居留證效期，以免逾期造成裁罰致權益受損。