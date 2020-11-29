台灣女歌手徐仲薇成功轉戰金融業　將出掌渣打銀行新財富管理部門

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）渣打集團日前發布新人事令，曾是台灣唱片歌手、目前擔任渣打銀行東協暨南亞地區行政總裁的徐仲薇，將帶領新成立的消費金融、私人與企業銀行部門，人事令2021年1月1日生效。

渣打集團今年(2020年) 9月進行改組，並在上週發布新的人事命令，宣布明年（2021年) 元旦起，新合併的亞洲區將由現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正帶領，把東協、南亞、大中華及北亞地區聯合起來。其中，新成立的消費金融、私人與企業銀行部門 (Consumer, Private and Business Banking, CPBB) ，將由徐仲薇帶領，並負責旗下私人銀行與優先理財客戶服務（priority banking），直到獲得永久任命為止。

徐仲薇出生台灣、9歲移民加拿大，1980年代曾以Julia為名，在飛羚唱片與EMI、點將等唱片公司發行過多張國、英語專輯。1988年，徐仲薇從3000多名競爭者中，成為美國花旗銀行的儲備人員。

徐仲薇當年唱過的歌曲之一: 是不是我對你太好 YouTube超連結

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台灣中央社報導，徐仲薇1990年搬到新加坡，並在當地花旗銀行任職長達18年。她於2009年加入新加坡渣打銀行集團，成為全球財富管理負責人，現任渣打銀行東協暨南亞地區行政總裁。

出過20多張專輯的徐仲薇，在銀行界的英文名字是Judy Hsu。2016年在接受新加坡媒體訪問時曾說，其實她知道當流行歌手不能夠長久，便趁暑假進入銀行當實習生，開啟了她在銀行的職業生涯。20多年後，她當上了新加坡渣打銀行的總裁。而且她家庭和事業兼顧，是兩個孩子的媽媽。

徐仲薇將在明年元旦後回到財富管理事業，負責零售銀行業務，吸引更多的高端客戶並開發數位銀行服務，同時監督約2000億美元的資產。