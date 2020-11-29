非類固醇止痛藥恐致孕婦羊水減少 台灣食藥署擬縮用藥條件

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）美國有孕婦服用非類固醇止痛藥導致胎兒出現腎臟問題，且羊水減少，食藥署擬跟進美國修正仿單，建議20週以上孕婦別用。但醫師指出，此類藥同時也有安胎效果，若限縮仿單規定，醫師用藥選項更減少。

美國食品暨藥物管理局（FDA）日前發布用藥警訊指出，截至2017年7月，美國共有35名孕婦使用非類固醇消炎止痛藥後，胎兒出現罕見但嚴重的腎臟問題，且羊水量減少，多數個案孕期大多落在20週左右，雖然停藥數日後，羊水量即可恢復，美國FDA仍建議將仿單上註明30週以上孕婦避免使用的規定下修至20週。

中央社引述衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長洪國登今（29）日說法，目前國內這類非類固醇消炎止痛藥物仿單上，仍建議懷孕30週以上孕婦應避免用藥，但因應美國最新建議，最快明年初將召開專家會議，了解國內用藥狀況，研議是否跟進修正仿單建議文字。

長庚醫院婦產部主治醫師洪泰和接受中央社記者訪問時說明，非類固醇止痛藥大致分為阿斯匹靈、布洛芬兩種，其中阿斯匹靈是安全性非常高的老藥，布洛芬則要長期使用，才可能影響胎兒腎臟、血流、尿量製造等，導致羊水過少，因此國內醫師在藥物選擇上，都會特別注意。

實際上，非類固醇止痛藥不只可作為止痛用途，還能以「仿單外使用」方式用於安胎。

洪泰和說，根據臨床經驗，懷孕20週以下的孕婦若有流產徵兆，大多會以黃體素安胎；20週至24週以上的孕婦若出現早產徵兆，傳統上會給予乙型受體素類安胎藥，近年愈來愈多實證醫學也發現，非類固醇類止痛藥、鈣離子阻斷劑類藥物同樣具有安胎效果。

不過，近年歐盟研究發現，乙型受體素類安胎藥恐增加孕婦肺水腫等嚴重副作用風險，全面禁止乙型受體素類成分藥品用於安胎，食藥署近幾個月正啟動相關評估，研議跟進歐盟規定全面禁用，未來萬一又隨美國下修非類固醇止痛藥使用週數，醫師用藥選擇大為限縮。

洪泰和強調，非類固醇止痛藥原本就很少用於20週以下孕婦，下修仿單建議週數後，這類藥物在安胎用途上恐再無用武之地，也會讓國內寥寥無幾的安胎藥又少了一種選擇。

洪泰和說，正因醫師都知道這類止痛藥有羊水減少副作用，開立藥物後都會定期檢查超音波，觀察羊水變化，且即便出現異常，只要停藥1、2天後就會恢復正常，呼籲食藥署正視婦產科醫師窘境。