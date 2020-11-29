12/1起美麗信花園酒店五星防疫旅館　推出送Switch健身環專案

12月1日起，入住美麗信花園酒店防疫樓層，毎週提供嘉賓現燉健體的「冰糖雪蛤雙仁湯」及「桃膠雪燕燉銀耳」，更贈送【自選專案】住房嘉賓於毎週享用「碳烤日本和牛牛排」及「蒜味奶油玫瑰龍蝦」，就是要給嘉賓最超值、優質的住宿經驗。

此外，美麗信針對防疫樓層推出【Switch健身環專案】，入住近13坪、挑高3.1米起豪華客房，含主廚美味三餐料理及贈送下午茶燉品「冰糖雪蛤」、「雪燕燉銀耳」，還有全新「Switch健身環」陪您度過15天居家檢疫時光並帶回家，每晚只要NT$5,200起(含稅、含服務費)；能夠一邊享用美味佳餚，還有健身環陪嘉賓運動強身，檢疫結束後許您一個結實的健康體態！

美麗信另有提供【輕食住房專案】含豐富三餐，每晚只要NT$4,500起、【自選住房專案】可任選套餐及單點服務，每晚只要NT$5,500起，以上專案每日各加NT$700元，也可將全新Switch帶回家！

美麗信贈送【自選住房專案】嘉賓毎月單週三晚間提供「碳烤日本和牛牛排」，採用熊本縣黑毛和牛種「和王」品種，油花細緻、乾煎4OZ牛排香氣噴發，入口即化。每月雙週三晚間提供「蒜味奶油玫瑰龍蝦」，玫瑰龍蝦的肉質富含高蛋白，而蝦肉脂肪含量卻很少，是一道營養價值極高的料理，蝦肉細嫩搭配蒜味奶油，烤吃起來有股淡淡栗子香氣，異常美味。

美麗信贈送所有入住防疫樓層嘉賓下午茶燉品，毎月單週五提供「冰糖雪蛤雙仁湯」，食用一點點的雪蛤油，能夠促進皮膚組織的新陳代謝，防止皮膚黑色素沉澱，並降低皮膚老化，讓嘉賓能夠養顏美容。每月雙週五提供「桃膠雪燕燉銀耳」，適量食用桃膠有助清熱止渴，緩解壓力，並有養顏抗衰老等功效，而雪燕有滋陰潤肺、潤腸通便，並可滋潤皮膚，是珍貴的植物與燕窩較像，所以稱之為雪燕。以細火熬煮的桃膠雪燕燉銀耳，富含膠原蛋白及膳食纖維，是道極受歡迎的養顏美容喝的保養品。

檢疫旅客入住時，將經由專屬通道直達指定樓層入住，並由特別編列獨立部門提供相關服務，且入住期間皆不提供房卡，無法搭乘電梯至美麗信其他空間及餐廳、健身俱樂部，絕無任何共同接觸及共用飯店公共空間疑慮發生，以提供其他嘉賓安心無虞的住宿、餐飲、健身及宴會空間。

美麗信為台北市政府認證之【分流式防疫旅館】，從旅客接待流程、無接觸送餐、垃圾清運等皆嚴格分流，且讓檢疫客、一般消費客及一般住宿客皆做到百分之百分流作業。正式成為防疫旅館後，美麗信樓層配置為一樓為酒店大廳及雨林自助餐廳、二樓為光廊Light Café池畔餐廳、晶鑽宴會廳及活力健身俱樂部、三樓至六樓共60間豪華客房，為一般房客住房樓層，此樓層住房嘉賓，皆提供房卡自由進出飯店，唯防疫樓層專控上鎖，若嘉賓誤觸樓層，電梯也無法作動。美麗信許您一個安全、安心的旅宿空間，讓嘉賓體驗美麗信「待客如親˙事事用心」的品牌服務精神。美麗信防疫LINE ID：@905xntfu、訂房洽詢：02-8772-9900