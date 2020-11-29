台灣勞動基金官員涉收賄操控股價•遭羈押禁見　寶佳資產主管30萬元交保

勞動部原「勞動基金運用局」國內投資組游姓組長（左）涉嫌接受高價餐飲後，指示證券公司以勞動基金帳戶操控特定公司股價，並有不明財產逾新台幣9... 勞動部原「勞動基金運用局」國內投資組游姓組長（左）涉嫌接受高價餐飲後，指示證券公司以勞動基金帳戶操控特定公司股價，並有不明財產逾新台幣900萬元。北檢26日指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男夫婦到案。中央社

更新時間: 2020-11-29 18:00

首次發稿: 2020-11-29 17:28

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 勞動部原「勞動基金運用局」國內投資組組長游迺文涉嫌與「寶佳資產管理股份有限公司」投資主管邱裕元勾結，炒作特定股票套利，台北地檢署前天(27日) 依違背職務收賄等罪，聲押禁見游男獲准，昨(28日) 凌晨再諭知邱男以30萬元交保。

檢廉獲報，資產管理公司邱姓投資主管，涉嫌行賄原勞動部「勞動基金運用局」國內投資組長游迺文，購買特定公司股票，藉此操縱股價。北檢拘提邱男到案，28日凌晨移送北檢複訊。中央社

根據《自由》報導，承辦檢察官黃筵銘今(29日) 一早就到北檢加班，勾稽比對相關金流、帳證等資料，以加快偵辦腳步，全案不法獲利仍有待清查。

寶佳資產管理公司邱姓投資主管涉嫌行賄原勞動部「勞動基金運用局」國內投資組長游迺文購買特定公司股票，藉此操縱股價。北檢27日拘提邱男到案，28日凌晨諭令新台幣30萬元交保。

檢廉查出，邱男7月起與游男共謀分階段炒作拉抬某檔股票，由邱男邀約游男見面，商討由游男要求受託替運用局下單的證券公司，以運用局勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票，並達操控特定公司股價目的。

游男 以勞動基金相關帳戶 持續買進特定公司股票逾400張

檢廉調查，邱男允諾支付游男所需支付的交際費及不詳金額賄款，游男隨即邀約相關人大量購買特定公司股票，並利用職權要求證券公司以勞動基金相關帳戶及以高於市場的特定價格，持續掛單買進特定公司股票超過400張。

檢廉另發現，游男自民國101年(2012年) 9月至今年9月間，每月平均支出信用卡費新台幣15萬至22萬元，還有將近900萬元現金存入個人帳戶，涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪及證券交易法操縱股價罪。

台北地檢署26日指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男及其妻子到案。檢察官訊問後，諭令游妻無保請回，並向台北地方法院聲押游男獲准。

游男月薪約10萬元 每月支出卡費15萬以上

北檢27日展開第二波搜索行動，指揮廉政署搜索寶佳資產管理公司邱姓投資主管辦公室、住家共5處，並將邱男拘提到案，28日凌晨認定邱男涉犯貪污治罪條例行賄罪及證交法操縱股價罪，諭令交保。

中央社27日報導，勞動部日前接獲情資，指任職「勞動基金運用局」國內投資組的游男涉有異常，今年(2020年) 9月18日將他調離主管職務，擔任專門委員，並由政風處進一步調查，發現游男於上班時間私自進行興櫃股票交易。「勞動基金運用局」於11月11日將游男記過一次處分。游男則申請12月間退休。

勞動部查證過程中，察覺游男可能涉及其他不法情節，要求政風處循序報請法務部廉政署進行查處。廉政署報請台北地檢署指揮偵辦。

檢廉調查，游男涉嫌接受高價餐飲招待後，今年(2020年) 8月間要求替「勞動基金運用局」下單的證券公司，以運用局勞動基金相關帳戶，持續掛單買進特定公司股票，達到操控特定公司股價目的。

檢廉查出，月薪約新台幣10萬元的游男，自民國101年(2012年)9月至今年9月間，每月平均支出信用卡費15萬至22萬元，還有將近900萬元現金存入個人帳戶，涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪。

北檢26日指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男及其妻子到案，晚間先後移送北檢複訊。據了解，游男否認犯行，辯稱存款是投資所得，未涉及不法。檢察官漏夜偵訊後，27日凌晨向台北地方法院聲請羈押禁見游男，游妻無保請回。

台北地方法院審理後，認定游男涉犯貪污治罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上重罪，有勾串共犯之虞，27日傍晚裁定羈押禁見。

北檢27日下午發動第2波搜索行動，預計約談其他涉案人或證人到案。

勞動部長許銘春：勞動基金非一人可操控

勞動部長許銘春27日上午在立法院受訪時表示，本案是基金運用局在例行查核時發現游姓組長有異常投資的情形，因此主動通報勞動部，她知道後就要求馬上調離主管職務，也請政風處主動調查。

許銘春說，這位游姓組長主要是買興櫃的股票，這部分已做行政懲處，但可能還是會有不法情事，所以主動移送調查，檢調還在偵辦當中；不過所有勞動基金的投資都有機制，不是一個組長可以去操控決定的。

許銘春說，目前因為武漢肺炎疫情的關係，在短期的資金投資有虧損情形，但與此事無關，整個長期投資的狀況仍然穩健，請大家放心。