接送小孩免吃罰單！12/1起接送未滿7歲童 臨停黃線超過3分鐘免罰

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部6月10日公布新修正的「道路交通管理處罰條例」，12月1日起，將有3項交通新制上路，包含：調高汽車裝載貨品脫落、掉落及裝載危險物品罰鍰、接送未滿7歲兒童上、下車，在黃線臨時停車不受3分鐘限制，以及縮短交通違規案件舉發期限。

接送未滿7歲兒童 黃線臨停不受3分鐘限制

交通部日前配合完成修正子法「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及相關施行前準備。

新規定中，增加接送未滿7歲兒童上、下車，於黃線臨時停車不受3分鐘限制，可免罰300到600元。

交通部為減少執法爭議，已與內政部警政署共同制訂執法認定原則，並請警政署轉知所轄警察機關進行相關執法教育訓練。未來民眾如因停在黃線臨時停車接送未滿7歲兒童被檢舉，可檢具相關證明，向處罰機關提出申訴，以維護自身權利。

交通部說，對於接送行動不便之人上、下車，原本就不受臨停3分鐘限制的規定，現在擴大適用對象至未滿7歲兒童，但不包含等待時間；至於紅線部分，仍禁止臨時停車接送上下車，但若在沒有妨礙其他人、車通行的情形，則可視個案具體事實，可免予舉發。

汽車裝載貨品脫落罰鍰最高罰1.8萬元

為了降低行駛中車輛裝載物掉落造成道路交通事故的風險，同時提高貨物運送人員及駕駛人對於貨物的裝載固定、捆綁方式應有的基本知識及安全駕駛的觀念，交通部本次新修正道路交通管理處罰條例第30條，提高罰鍰上限由9000元提高至1萬8000元。

交通違規案件舉發期限 從3個縮短為2個月

交通部表示，本次新修正道路交通管理處罰條例第90條修正重點為將一般交通違規案件之舉發期限由3個月縮短為2個月，汽車肇事致人受傷或死亡案件未送鑑定而須分析研判者，最長不得超過3個月，其目的是為了讓違規者能及早收到舉發單，瞭解違規事項，以達到教育導正行為的效果，並減少被連續開罰情事，交通部亦已函請各舉發機關於新法施行前儘速清理案件。