日本今凌晨再現耀眼「火流星」 部分網友憂心「世界末日」將至

火流星最後在天空中, 產生巨大的亮光 (圖/NHK推特) 火流星最後在天空中, 產生巨大的亮光 (圖/NHK推特)

日本各地都有民眾目擊「火流星」 (圖/NHK推特)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本今天(29日) 凌晨天空中再度出現「火流星」，從東海到四國相隔數百公里地區，都有人目擊。

神奈川縣平塚市博物館研究員藤井大地（Daichi Fujii）表示「這些火球移動速度非常快 ，最後出現的巨大亮光耀眼程度宛如滿月一般。若從各地拍到的影象，分析它們的軌跡，或許可以找出它們來自何方。」

日本放送協會（NHK）報導，流星中特別明亮的火流星，日本時間29日凌晨1時34分左右出現在在西日本廣闊的天空。

NHK架設在三重縣及愛知縣等地的攝影機，捕捉到火流星從現蹤到落下，最後在天空中產生巨大亮光等畫面(以下推文中，有日本各地拍到的火流星畫面)。

台灣中央社報導，日本社群網站也有不少網友分享拍攝到的畫面，有網友分享行車紀錄器畫面說，很開心清楚拍到火流星；有網友則憂心地以為世界末日要到了；還有網友覺得當場目擊時感覺很可怕。

這些目擊網友所在位置從東海到近畿地區不一而足，甚至連相距數百公里的四國也有人目睹。(編按: 以下推文中的畫面為重複播放, 原始畫面僅3秒)