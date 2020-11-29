「吞食困難」為台灣銀髮隱形殺手 專家：飲食分級做得好 讓長輩享受「吃」的樂趣

用藥或進食時，務必切記要呈90度坐姿，且喝水時盡量不要仰頭，避免流速過快導致嗆咳。 用藥或進食時，務必切記要呈90度坐姿，且喝水時盡量不要仰頭，避免流速過快導致嗆咳。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）秋冬之際好發各種流行性疾病，尤以呼吸道感染的疾病特別常見，導致家中長輩咳嗽都會誤以為是感冒症狀，但你有想過有可能是「吞食困難」惹的禍嗎？像是喝水、吃飯等習以為常的行為，其實也能成為年長者的隱形殺手。

據國健署公布的數據，台灣65歲以上長者有12.8%經評估為吞食異常，意即每10個高齡者可能就有1個有輕度以上之吞食障礙。由此顯見，吞食困難已成為銀髮族群一大難以察覺的隱憂，而台灣目前老年人口成長迅速並且正式邁入高齡社會，此問題更不可忽視。

吞食困難之所以需要被重視，是因為患者因吞食肌肉退化，無論喝水或進食皆容易發生嗆咳，長期吃不下或吃不好，易導致營養不良，身體健康日益衰退。針對上述狀況，台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮呼籲，民眾和照護者應重視吞食困難的影響，若有吞食困難的症狀應及時運用國際吞嚥困難篩查工具EAT-10進行初步吞食篩檢，並尋求專業的幫助。

若經EAT-10初步診斷達3分以上，可能就有吞食困難的前兆，建議及時諮詢語言治療師、復健科或耳鼻喉科醫師等專業醫事人員，確認適合患者的飲食質地等級，針對不同吞食困難程度，將食物適當地增加「滑順度」與「凝聚性」，以幫助患者順利、安全進食。

國際吞嚥困難飲食質地標準(IDDSI)將飲食質地分為八個連續等級(0-7級)，可依據相對應該程度的進食能力及食物質地為患者製備飲食。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮表示，對於吞食困難患者的照顧，「調整食物質地」是關鍵。對此，國際吞嚥障礙飲食標準化委員會制定了國際吞嚥障礙飲食標準（The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, 簡稱IDDSI），該項標準將飲食質地分為八個連續等級(0-7級)，透過醫師、語言治療師等專業醫事人員詳細評估患者的狀況後，可依據相對應該程度的進食能力及食物質地為患者製備飲食，讓長輩安全進食、享受「吃」的樂趣。

王雪珮也分享，過往部分照護者會選擇使用太白粉及糯米粉等天然澱粉勾芡，幫助患者增加食物濃稠度，但太白粉需在食物加熱過程使用，並且冷卻後會使食物有出水及結塊等問題，反而更容易造成嗆咳的風險。因此，王雪珮建議照護者可搭配市面上針對吞食困難需求開發的商業配方，此類型食物增稠劑不僅無色無味、不受冷熱溫度影響，也可在不改變食物外觀及風味的前提下，顧及食團的軟嫩度及黏稠度，提供照護者更便利與安全的選擇。

雀巢健康科學透過長期關注高齡吞食問題、重視營養支援，即日起至12月底攜手全台千家藥局通路，結合台灣傳統習俗舉辦「奉茶孝親活動」，邀請民眾透過國際吞嚥困難篩查工具EAT-10進行初步篩檢，現場體驗不同稠度的茶飲；此外，更與全台丁丁藥局合作設立「樂齡介護專區」，推廣吞食困難的衛教知識。全新食物增稠劑隨手包亦在全省通路全面上市，呼籲要「隨食」照護長者的身心健康，幫助吞食困難患者可隨身攜帶食物增稠劑，不論走到哪都能安心且愉悅地進食。