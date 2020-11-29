愛女在韓國遭酒駕司機撞死　台灣嘉義醫師向青瓦台請願•20萬連署5天達標

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉（右）與在韓國讀書的女兒感情甚篤，天天視訊通話，沒想到女兒28歲的青春年華竟因一場酒駕車禍而畫下休止符。（... 衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉（右）與在韓國讀書的女兒感情甚篤，天天視訊通話，沒想到女兒28歲的青春年華竟因一場酒駕車禍而畫下休止符。（曾慶暉提供）中央社

連署案部分內容截圖/TN後製 (南韓青瓦台「國民請願」問政平台)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在韓國留學的28歲嘉義女孩曾以琳，11月6日在首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，韓國媒體27日公開案發當時監視器畫面，高速行駛的肇事車輛並無煞車跡象，曾以琳發現時已閃避不及，釀成憾事。

曾以琳親友23日在韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，號召各界響應，希望韓國當局能修法再加重酒駕刑責，五天內即28日凌晨就達到20萬人連署門檻，依先前其他連署案處理狀況，韓國政府及相關部會預估將在連署期滿後一個月內予以回應。

曾以琳是衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，原本在韓國攻讀博士，28日連署突破20萬人門檻後，曾慶暉夫婦透過錄製短片感謝大家的支持，他們希望女兒的死，可以幫助更多人免於家庭破碎的痛苦，希望韓國政府對酒駕的人能予以更嚴厲的懲罰。

台灣中央社引述曾慶暉在短片中說，「如果韓國政府是愛自己人民的話，我想他們應該會這樣做，挽救更多遭酒駕造成的傷害、免於家庭的破碎。以琳不會回來了，只有延續她的愛，幫助到以後的人，謝謝大家。」

韓國電視台MBC 27日播出監視器畫面，事發當時曾以琳依交通號誌走在斑馬線上，快走到馬路對面時可看見肇事車輛快速駛進畫面。

從監視器畫面可看到，當時對面人行道也有一名女性路人正打算過馬路，因看到高速駛來的車輛而退回人行道，曾以琳隨後也注意到這輛車並未減速，緊急停下腳步，但仍來不及閃避，當場香消玉殞。

中央社29日報導，據警方調查，50多歲肇事司機當時已是會被立即吊銷駕照的爛醉狀態，事發後已被移送法辦。

警方27日也在鄰近事發現場的江南一帶進行酒駕臨檢。江南地區因夜店、酒店等娛樂場所多，原就是首爾市內最常發生酒駕事故的地區，每年平均都有約640人因酒駕受傷。

報導引述曾以琳的韓國友人接受電視台電話訪問時表示，鄰近年末有許多公司聚餐或聚會等活動，擔心可能還會發生類似憾事。

依韓國國會2018年通過的現行法規，酒駕致死刑責為3年以上有期徒刑或無期徒刑；酒駕致傷則為1年以上、15年以下徒刑，或科1000萬韓元以上、3000萬元以下罰金。

酒駕肇事是許多國家共通的社會問題，韓國因酒駕喪生人數近年雖逐漸下降，但每年仍有數百人不幸身殞，尤其今年因疫情必須保持社交距離、戴口罩等，不便取締酒駕，在疫情甫爆發的年初，酒駕件數就有增加跡象。

根據韓國警方今年4月公布統計，1到3月酒駕事故件數較去年同期增加805件，約24.4%；因酒駕喪生人數則增加5人，約提高6.8%。