【新冠肺炎】境外移入國印尼躍居第2　即日起暫緩8家印尼公司仲介移工來台灣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心28日表示，鑒於印尼COVID-19疫情嚴峻，自即日起，新增暫緩「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及「PT. MITRA SINERGI SUKSES」共2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作。

指揮中心表示，近期印尼籍移工確診個案持續增加，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今年11月20日起，已要求所有入境台灣的印尼籍移工均需強制集中檢疫，並暫緩4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

有鑑於近來境外移入個案中，來自印尼籍移工確診數仍持續增加，且確診個案集中在8家印尼外國人力仲介公司，指揮中心27、28日再新增暫緩共4家人力仲介公司仲介移工來台。

截至目前我國共暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，該8家仲介移工無論有無取得簽證，即日起皆暫緩入境。

PT. SENTOSA KARYA ADITAMA PT. VITA MELATI INDONESIA PT. EKORISTI BERKARYA PT. GRAHA AYUKARSA PT. LAATANSA LINTAS（11/27新增） PT. PRIMA DUTA SEJATI（11/27新增） PT. BUMENJAYA EKA PUTRA（11/28新增） PT. MITRA SINERGI SUKSES（11/28新增）

指揮中心指出，未來該8家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。