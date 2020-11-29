台灣駐美國代表處23人居家隔離 30日前全員採檢

在爆發多人確診感染2019冠狀病毒疾病後，駐美代表處現有23人需要在家隔離觀察14天，包括駐美代表蕭美琴。代表處預計30日完成全員採檢，軍事代表團也將安排下週採檢。

駐美代表處表示，目前共有23名接觸者需要在家隔離觀察14天。確診者中，分別有3人與2人隸屬同一組，其餘則分屬不同組別與辦公空間，彼此業務往來接觸有限，確診者的眷屬配偶都是陰性，不排除確診感染者各自受到社區傳播而染疫。

代表處表示，尚未採檢的職員與雇員已另行安排採檢，預計30日完成全員採檢。辦公室不在代表處的軍事代表團也將安排在下週採檢。

依循指揮中心專家建議，快篩的準確度不如PCR核酸檢驗，雖然檢測結果需要數日，為保險起見，確診無症狀者都已完成2次PCR採檢，並等待結果中。其餘職員、眷屬也都將安排進行核酸檢驗。

駐美代表處10月22日出現第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，是一名男性職員與其配偶確診。這名職員在採檢2次均呈陰性後確定康復並恢復上班。

11月18日一名職員配偶確診感染，但這名職員與同住家人都未確診，為確保安全，這名職員目前居家隔離中。

24日，代表處再次確診2名病例，其中一人未出現症狀，一人有輕微頭痛且口乾舌燥。

由於24日出現2起病例，駐美代表處安排於25日擴大採檢，接觸者與非接觸但自願採檢的職員、雇員與眷屬共59人受檢，並於25日確診9起病例。一人有頭暈、頭痛與肚子痛現象，其中2人是職員配偶。

在傳出確診感染病例後，駐美代表處已進行2次大規模消毒作業。代表處表示，從3月起就已開始分組上班，兼顧職員健康安全與外交工作不停擺的原則，因應美國疫情攀升，已進行辦公室與居家上班人員與業務調度，核心業務未受影響。