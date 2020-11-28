2021金牛喜氣盡在台北王朝 年菜外帶75折起搶先賣

金牛到，好運來！台北王朝大酒店與您共迎2021金牛年，即日起隆重推出「金牛喜氣旺·牛轉好運到」除夕至初三圍爐饗宴及年菜外帶訂購。即日起接受除夕至初三餐飲預訂，SUNNY BUFFET自助餐廳(每人NT$1,180+10%起)及SUNNY CAFE（每人NT$780+10%起）不限人數皆可預訂；玉蘭軒中餐廳及宴會廳5人即可訂桌(每人NT$1,200+10%起)，讓小家庭也能在星級飯店享用專屬於您的團圓圍爐。每年大受好評的年菜外帶現正預售中，超值回饋75折起，凡購買3道年菜或組合年菜即贈獨家精美保溫袋，誠邀大家輕鬆享用主廚美饌，喜滋滋迎春納福迎金牛年！

近年來新春期間至飯店團圓聚餐已蔚為風氣，台北王朝看準現代人偏好多元餐飲選擇，集結館內各廳推出除夕至初三餐飲專案。自助餐愛好者首推SUNNY BUFFET品嘗各式異國料理及當季海鮮，再享受主廚精心製作的甜點為春節團聚劃下完美句點，除夕午餐每人NT$1,180+10% ，除夕晚餐每人NT$1,580+10% 、初一至初三午晚餐每人NT$1,180+10%；SUNNY CAFE除夕推出中西式套餐供挑選，每人只要NT$780+10%即可享用多道主廚精心特製菜單；偏愛傳統桌菜圍爐絕不可錯過玉蘭軒中式料理，除夕每人NT$2,577+10%起 、初一至初三每人NT$1,200+10%起，除了最低5人即可訂桌，另有包廂供您享受專屬家宴服務。宴會廳除夕圍爐每人NT$2,577+10%起，享果汁暢飲及每桌贈送紅酒2瓶優惠，貼心提供加人加價滿足不同人數之需要，於2021/01/15前支付訂金完成訂位再享免10%服務費早鳥優惠。以上各廳優惠皆有提供素食套餐菜單供挑選，讓您闔家滿心滿意歡慶春節。

為滿足忙碌現代人想輕鬆品嘗主廚美饌兼具在家團圓的願望，台北王朝「金牛喜氣旺·牛轉好運到」年菜外帶即日起開放預訂，並於2021/02/10-02/11現場取貨。「金牛喜氣旺」年菜組合NT$6,000(原價NT$7,500)六道年菜計有玉蘭迎春五福拼、蠔汁發財燴順手、瑤柱蟲草花雞湯、豪鮑碧綠燒雙冬、XO醬炒鮮雙貝、明星商品-御品干貝蘿蔔糕2條；「金牛喜氣旺」年菜組合NT$5,200(原價NT$6,500)內含福祿綿密醬方肉、花膠干貝佛跳墻、椒鹽鴻運昌隆魚、滬式乾燒鮮大蝦、臘味雙腸珍珠飯，眾多年菜品項豐富可選擇單點或組合，凡購買3道

單點或組合年菜即享獨家精美保溫袋。春節饗樂不忘環保，每道外帶年菜容器皆採用可微波循環再使用之材質兼具美觀及實用性。趁著春節為答謝大家長期對王朝的支持，任選3道年菜即享85折優惠；全選11道不重複單點年菜享75折大回饋，春節圍爐提前部署省荷包好好犒賞自己與家人的五臟廟吧！

台北王朝大酒店佔盡地理優勢之便，坐落於熱鬧繁華的敦北交通樞紐，坐擁雙捷運（南京復興站+小巨蛋站），這個春節不妨展開一場饗樂之旅，吃飽喝足迎接美好豐盛的一年。除夕至初三餐飲專案，年菜外帶。