共軍運8反潛、技術偵察機擾台 空軍廣播驅離

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、1架運-8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自9月17日開始在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。根據11月公布的動態，1日為1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；2日為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南ADIZ，同時也是9月16 日以來規模第3大的擾台行動。

3日為1架運8反潛機；4日為1架運9通信對抗機；5日為1架運9通信對抗機、1架運8遠干機、1架運8反潛機；6日為1架運8遠干機；10日為1架運8反潛機；11日為1 架運8反潛機及1架運8技術偵察機；12日為1架運8反潛機；14日是1架運8遠干機；15日是1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；16日、17日都是1架運8反潛機、1架運8遠干機；18日則是1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運9通信對抗機；21日為1架運8技術偵察機、1架運8反潛機；22日及23日均是1架運8反潛機；24日是1架運8反潛機、1架運8遠干機；25日則是1架運8反潛機。