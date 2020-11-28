名字難登大雅之堂 奧地利Fucking村明年改名

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）奧地利一座村莊因其特殊名字聲名鵠起，卻也因此成為世人訕笑的對象，村民終於受夠了，明年起將擺脫這不雅的名諱－ Fucking（富金村）。

《衛報》報導，富金村隸屬奧地利北部塔斯多爾夫市（Tarsdorf），位於維也納西方350公里處，不起眼的百人小鎮，卻因Fucking村名而受到矚目。

自村莊聲名大譟，說英語的遊客蜂擁而至，特意與路牌標示合照，有時還擺出下流姿勢，將照片放上社群軟體。根據《路透》，色情網站Pornhub 甚至於2018年「大方」提供村民免費使用網站之福利。

可以想見，這名字給村民帶來多大困擾，不僅得忍受無止盡的揶揄嘲笑，連英文媒體都愛用戲謔方式報導路牌遭竊新聞。竊案防不勝防，政府不得不祭出水泥製路牌防盜。

當地媒體Die Presse報導，富金村民（Fuckingers）眼看事態過於荒唐，終於決定不忍了。在村民推動下，塔斯多爾市議會26日公告，小村將於明年元旦起改名Fugging。

不過，並非人人樂見小村改名。一名網友覺得改名真沒意思，「現代人都沒幽默感了嗎？」也有人認為，村莊因此獲得免費行銷，村民應對此感到開心。

福金村於1070年始有人居，但當地傳說指該村落實為6世紀時一位名為Focko的巴伐利亞貴族所建立。從ㄧ張1825年的地圖可見，當時村莊名為Fuking。