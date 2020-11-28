Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

名字難登大雅之堂 奧地利Fucking村明年改名

村民受夠了無止盡的嘲弄

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/28 17:49
（圖／維基百科Tobias ToMar Maier提供）

（圖／維基百科Tobias ToMar Maier提供）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）奧地利一座村莊因其特殊名字聲名鵠起，卻也因此成為世人訕笑的對象，村民終於受夠了，明年起將擺脫這不雅的名諱－ Fucking（富金村）。

衛報》報導，富金村隸屬奧地利北部塔斯多爾夫市（Tarsdorf），位於維也納西方350公里處，不起眼的百人小鎮，卻因Fucking村名而受到矚目。

自村莊聲名大譟，說英語的遊客蜂擁而至，特意與路牌標示合照，有時還擺出下流姿勢，將照片放上社群軟體。根據《路透》，色情網站Pornhub 甚至於2018年「大方」提供村民免費使用網站之福利。

可以想見，這名字給村民帶來多大困擾，不僅得忍受無止盡的揶揄嘲笑，連英文媒體都愛用戲謔方式報導路牌遭竊新聞。竊案防不勝防，政府不得不祭出水泥製路牌防盜。

當地媒體Die Presse報導，富金村民（Fuckingers）眼看事態過於荒唐，終於決定不忍了。在村民推動下，塔斯多爾市議會26日公告，小村將於明年元旦起改名Fugging。

不過，並非人人樂見小村改名。一名網友覺得改名真沒意思，「現代人都沒幽默感了嗎？」也有人認為，村莊因此獲得免費行銷，村民應對此感到開心。

福金村於1070年始有人居，但當地傳說指該村落實為6世紀時一位名為Focko的巴伐利亞貴族所建立。從ㄧ張1825年的地圖可見，當時村莊名為Fuking。
奧地利
Fucking
Fugging
村莊
改名

相關新聞

【武漢肺炎】歐洲第2波疫情來勢洶洶　奧地利比利時外長相繼確診•捷克每日確診數逼近萬人
【武漢肺炎】歐洲第2波疫情來勢洶洶　奧地利比利時外長相繼確診•捷克每日確診數逼近萬人
2020/10/18 09:25
【快訊】羅昌發接台灣駐ＷTO常任代表　張小月派駐奧地利
【快訊】羅昌發接台灣駐ＷTO常任代表　張小月派駐奧地利
2020/07/16 16:20
〈時評〉鬱金香的感動 改名的感慨
〈時評〉鬱金香的感動 改名的感慨
2020/04/30 12:54
【武漢肺炎】蘇貞昌：華航改名涉航權、政府會努力　機身可先設法凸顯「台灣」
【武漢肺炎】蘇貞昌：華航改名涉航權、政府會努力　機身可先設法凸顯「台灣」
2020/04/14 10:12
搞怪！奧地利藝術家「一分鐘雕塑」四大展區惡搞觀眾　台灣北美館征服台北101
搞怪！奧地利藝術家「一分鐘雕塑」四大展區惡搞觀眾　台灣北美館征服台北101
2020/04/01 19:03