【中印邊界爭議】公親變事主？不丹保育區遭中國聲索主權

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國與印度因領土糾紛吵嚷不休，夾在兩國中間的小國不丹，也難以置身事外。中國今夏突然宣稱擁有不丹東部薩克登野生動物保護區（Sakteng Wildlife Sanctuary）之主權，令這不理俗事的佛教國家大驚失色。

不丹分別與中國與印度接壤，BBC報導，面積約740平方公里的東部薩克登保育區，從未成為不中兩國領土爭議。然而今年6月的一場線上保育會議中，不丹欲尋求「全球環境基金」（Global Environment Facility）資助該區生態建設時，卻遭中國代表反對，理由是該區為領土爭議帶，不應撥款。

中國外交部發言人汪文斌7月時直截了當地說，不中邊界仍未勘定，中、東、西部地界皆有爭議。此處提及的東部，顯然意指薩克登。

不丹駁斥此一聲稱，指過往24次邊界談判中，從未納入薩克登，該國史學家也稱，保育區從不屬於中國轄下。就連中國於2014年提出的最狂妄國土地圖中，也未將薩克登劃入。

專家指，中國把不丹拖下水，是為了施壓印度，因薩克登同時也與印度的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）接壤，而中國宣稱擁有該邦主權，此舉似有意將薩克登視為該邦的延伸。

中印邊界衝突正處於數十年來最緊張狀態，中國可能將不丹視為棋子，欲測試印度馳援盟友的決心。畢竟，鄰國也都在觀望，印度是否會起而對抗中國這軍事經濟強權。

一名不丹專家表示，不丹必須認清地緣政治現實。這人口僅75萬的小國，素來透過印度接觸全世界，若棄印就中，不啻自取滅亡。活在刀口上的夾心餅乾小國，別無選擇，只能一方面試著與中國交涉，一方面又得避免傷及印度安全利益。