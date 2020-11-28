買不起、無力研發就用偷的？路透內幕：北韓駭客下手新冠疫苗商

圖為今年四月阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的新冠疫苗施打在受試者身上。（美聯社圖片） 圖為今年四月阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的新冠疫苗施打在受試者身上。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）英國製藥商阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的新冠（武肺）疫苗經大型臨床試驗顯示有七成以上保護效果，而且獲得多國評估使用中，不過，路透取得匿名知情人士消息，指發現疑似有北韓駭客偽裝成獵人頭顧問，假意提供工作機會與阿斯特捷利康員工接觸，實際上是在來往電郵中偷埋惡意木馬程式，要入侵員工電腦竊取研發機密。

路透報導，阿斯特捷利康近幾周發現有駭客試圖入侵公司系統，所幸未得逞。公司經過抽絲剝繭發現，疑似有駭客假扮成獵人頭顧問，假意提供工作機會，卸下員工心防。據信已有多名阿斯特捷利康員工被鎖定，包括參與新冠疫苗研發的員工。

接下來，駭客會寄發含附件的郵件，偽裝是職務內容描述，不過這個附件包藏木馬程式，收件者下載後電腦後門就會被開啓。知情人士告知路透社，駭客群疑似來自北韓，他們雖然入侵了員工個人電腦，但應該是沒有成功踏進公司的網路系統。

針對爆料，北韓駐聯合國日內瓦辦事處拒絕回應報導。過去面對類似的網攻指控，北韓的態度一向是否認到底。至於這回苦主阿斯特捷利康，也是婉拒給予評論。

知情人士說，過去北韓駭客的攻擊目標多與國防工業相關，新冠肺炎疫情爆發後，駭客目光逐漸轉向疫苗研究機構及藥廠，這背後應該都是有（北韓）政府授意進行。

微軟指出，光在11月，就發現兩起北韓駭客組織攻擊多國疫苗商的事件，手法都是假意招募實為夾帶木馬程式在往來郵件中。微軟在給路透的回應中，並沒有點名苦主。

不過除了北韓，路透社先前報導也提到伊朗、中國、俄羅斯，都名列在「出動駭客試圖竊取疫苗機密」的黑名單國家中。